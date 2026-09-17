Mora: 'Roma'yı bu yüzden seçtim'

Roma'nın Porto'dan kadrosuna kattığı Rodrigo Mora, transferiyle ilgili itiraflarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 19 yaşındaki genç on numara, "Çok önemli ve prestijli bir kulüpte olduğumu düşünüyorum. Kulübün sunduğu oyun tarzı da burayı gelmeyi seçmenim bir başka nedeniydi. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı bulmak, kariyerim için önemli bir adım." dedi.
Roma'nın teknik direktörü Gian Piero Gasperini'ye değinen Mora, "Takıma ve tüm oyunculara karşı çok titiz bir teknik direktör." diye konuştu.
Genç oyuncu, Roma'daki ilk golünün ardından yaşadığı duygular için, "Çok heyecan verici bir andı. Gol atmayı seviyorum. Roma formasıyla ilk golümü atmak benim için çok önemliydi. Açıkçası kaç gol atabileceğimi düşünmüyorum ama gol ve asistlerimle takıma destek olmak istiyorum, önemli olan da budur." sözlerini sarf etti.
Roma'da 5 maçta süre bulan Rodrigo Mora, 1 kez gol sevinci yaşadı.
Roma'nın teknik direktörü Gian Piero Gasperini'ye değinen Mora, "Takıma ve tüm oyunculara karşı çok titiz bir teknik direktör." diye konuştu.
Genç oyuncu, Roma'daki ilk golünün ardından yaşadığı duygular için, "Çok heyecan verici bir andı. Gol atmayı seviyorum. Roma formasıyla ilk golümü atmak benim için çok önemliydi. Açıkçası kaç gol atabileceğimi düşünmüyorum ama gol ve asistlerimle takıma destek olmak istiyorum, önemli olan da budur." sözlerini sarf etti.
Roma'da 5 maçta süre bulan Rodrigo Mora, 1 kez gol sevinci yaşadı.