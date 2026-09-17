17 Eylül
22:00
Beşiktaş
Marsilya
CANLI 79'
0-1
Levski
RB Salzburg
CANLI 77'
1-0
OFI Crete
Hoffenheim
17 Eylül
22:00
Viktoria Plzen
Union St.Gilloise
17 Eylül
22:00
Lillestroem
Torreense
17 Eylül
22:00
C.Palace
Lech Poznan
17 Eylül
22:00
Celtic
Ferencvaros
17 Eylül
22:00
Juventus
NEC Nijmegen
17 Eylül
22:00
Real Sociedad
Bournemouth
21 Ekim
21:00
Levante
Athletic Bilbao
CANLI 57'
1-0
Real Betis
Getafe
17 Eylül
22:30
Malaga
Villarreal
17 Eylül
21:30
M.City
Norwich City

Mora: "Roma'yı bu yüzden seçtim"

Roma'nın Porto'dan kadrosuna kattığı Rodrigo Mora, kulübün oyun tarzının transferinde etkili olduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 17 Eylül 2026 20:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Mora: 'Roma'yı bu yüzden seçtim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Roma'nın Porto'dan kadrosuna kattığı Rodrigo Mora, transferiyle ilgili itiraflarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 19 yaşındaki genç on numara, "Çok önemli ve prestijli bir kulüpte olduğumu düşünüyorum. Kulübün sunduğu oyun tarzı da burayı gelmeyi seçmenim bir başka nedeniydi. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı bulmak, kariyerim için önemli bir adım." dedi.

Roma'nın teknik direktörü Gian Piero Gasperini'ye değinen Mora, "Takıma ve tüm oyunculara karşı çok titiz bir teknik direktör." diye konuştu.

Genç oyuncu, Roma'daki ilk golünün ardından yaşadığı duygular için, "Çok heyecan verici bir andı. Gol atmayı seviyorum. Roma formasıyla ilk golümü atmak benim için çok önemliydi. Açıkçası kaç gol atabileceğimi düşünmüyorum ama gol ve asistlerimle takıma destek olmak istiyorum, önemli olan da budur." sözlerini sarf etti.

Roma'da 5 maçta süre bulan Rodrigo Mora, 1 kez gol sevinci yaşadı.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.