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Wade, LeBron'un neden Heat yerine Sixers'ı seçtiğini açıkladı

Dwyane Wade, eski takım arkadaşı LeBron James'in kariyerinin bu aşamasında şampiyonluk için en iyi fırsatı Philadelphia 76ers'ın sunduğunu düşündüğünü söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 17 Eylül 2026 14:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Wade, LeBron'un neden Heat yerine Sixers'ı seçtiğini açıkladı
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LeBron James'le dört sezon boyunca aynı takımda oynayan ve iki şampiyonluk kazanan Hall of Fame üyesi Dwyane Wade, tecrübeli yıldızın neden Miami Heat yerine Philadelphia 76ers'ı tercih ettiğini değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Miami kadrosunda Giannis Antetokounmpo'nun bulunmasının yarattığı çekiciliğe rağmen Wade, LeBron'un Philadelphia'yı seçmesinin ardında daha önemli bir sebep bulunduğuna inanıyor.

Eski Heat yıldızı, James'in bu kararı kariyerinin mevcut aşamasında kendisine en yüksek şampiyonluk ihtimalini sunacak seçenek olarak gördüğünü söyledi.

Wade, Conversations with Cam podcast'inde, "Basketbol açısından baktığımda kariyerinin bu döneminde son derece stratejik bir hamle olduğunu düşündüm. Bu karar kesinlikle ona en iyi fırsatı sunuyor. Doğu Konferansı'nda yeniden şampiyonluk için mücadele edebilmesi adına en yüksek şansı Philadelphia'nın verdiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Heat'in yaptığı yeni transferlerle şampiyonluk yarışına girebileceğini düşünenlerin sayısı da az değil. Ancak Wade'e göre 76ers'ın mevcut çekirdeği, özellikle oyuncular arasındaki uyum açısından Miami'den farklı bir noktada bulunuyor.

Wade, iki seçeneğin de mantıklı olduğunu ancak James'in kararının birçok kişinin beklediği yönde olmadığını söyledi. Golden State Warriors gibi takımların yıldız oyuncuyu kadrosuna katma ihtimali de yüksek görülüyordu.

"Miami'nin de iyi bir tercih olacağını düşünüyorum ancak bunun gerçekleşmesi için birçok parçanın doğru şekilde yerine oturması gerekiyordu. Philadelphia ise basketbol açısından daha ilk günden itibaren ona en iyi fırsatı sunuyor gibi geliyor. Bununla birlikte bu hamlenin tüm sonuçlarını henüz gördüğümüzü de düşünmüyorum. Bence bu kararın devamında yaşanacak başka şeyler var."

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