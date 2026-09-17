Philadelphia 76ers yıldızı LeBron James'in Polymarket'le yaptığı yeni sponsorluk anlaşmasından yılda 15 milyon dolar kazanacağı bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Front Office Sports'un haberine göre tahmin piyasası platformu, James'e bu sezon Philadelphia'dan alması beklenen ücretin yaklaşık dört katını ödeyecek.
FOS'a konuşan bir kaynak, LeBron'ın Polymarket'te herhangi bir yatırımının bulunmadığını ve şirkette yalnızca reklam yüzü olarak görev yaptığını belirtti.
Süresi henüz açıklanmayan anlaşma, sosyal medya paylaşımlarının ve farklı içeriklerin yer alacağı "devamlı bir iş birliği" olarak tanımlandı. Aynı habere göre James'in tanıtımları basketbol yerine Amerikan futboluna odaklanacak.
41 yaşındaki oyuncu, temmuz ayında 76ers'la iki yıllığı 8 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. James'in 2026-27 sezonunda Philadelphia'dan 4 milyon doların biraz altında kazanması bekleniyor.
Buna göre Polymarket, LeBron'a bu yıl basketbol oynaması karşılığında Sixers'tan alacağı ücretin yaklaşık 11 milyon dolar fazlasını ödeyecek.
James, geçtiğimiz sezon Los Angeles Lakers formasıyla yaklaşık 53 milyon dolar kazanmıştı.
ClutchPoints'ten NBA muhabiri Brett Siegel, benzer sponsorluk anlaşmalarının gelecekte oyuncu sözleşmeleri ve maaş sınırı kuralları açısından ne anlama gelebileceğini sorguladı.
Siegel, "Bildiğim kadarıyla bu anlaşma herhangi bir toplu iş sözleşmesi kuralını ihlal etmiyor. Ancak bundan sonra oyuncuların şirketlerle yaptığı bu tür yan anlaşmalar, takımlara maaş bütçesinde alan açmak amacıyla daha düşük sözleşmeler imzalanmasına doğrudan yol açabilir. Bu da teorik olarak maaş sınırını dolanmanın bir türü sayılabilir." ifadelerini kullandı.
Siegel sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir oyuncu, aradaki farkı kapatacak ve kendisine 10 milyon dolardan fazla kazandıracak olası bir sponsorluk anlaşması bulunduğunu bilerek çok daha düşük ücretli bir sözleşmeyi kabul edebilir. Ardından takımına, bu yan anlaşmalar sayesinde daha düşük ücrete imza atacağını bildirir. Gerekli görüşmeler yapılır ve işlem tamamlanır."
Siegel daha sonra sözlerinin doğrudan James'in anlaşmasına yönelik bir suçlama olmadığını, sponsorluk anlaşmalarının yaygınlaşmasının oyuncuların NBA sözleşmelerinde ücret indirimi yapmasını kolaylaştırabileceğine dikkat çekmek istediğini açıkladı.
Şu ana kadar James'in Polymarket anlaşmasıyla 76ers arasında herhangi bir bağlantı bulunduğuna dair bir işaret yok. FOS da daha önce NBA kurallarında oyuncuların tahmin piyasalarının reklamını yapmasını açıkça yasaklayan özel bir madde bulunmadığını bildirmişti.
Tartışmalar, NBA'in Los Angeles Clippers ve Kawhi Leonard'ı maaş sınırını dolanma kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle cezalandırmasından yalnızca birkaç hafta sonra başladı.
Lig tarafından yürütülen bağımsız soruşturma, Clippers'ın organizasyonla ticari ilişkileri bulunan şirketler aracılığıyla Leonard'a saha dışı gelir fırsatları sağlanmasına yardımcı olduğunu tespit etmişti.
NBA, Clippers'a 30 milyon dolar para cezası vermiş, kulübün 2029 ile 2033 yılları arasındaki beş birinci tur draft hakkını elinden almış ve takım sahibi Steve Ballmer'ı bir yıl süreyle görevden uzaklaştırmıştı. Leonard'a da 700 bin dolar para cezası verilmişti.
James'in durumundaki temel fark ise 76ers ile Polymarket anlaşması arasında şimdiye kadar herhangi bir bağlantı kurulmamış olması.
FOS'a göre James, DraftKings'le olan önceki sponsorluk anlaşmasının bu yaz sona ermesinin ardından Polymarket'e katıldı.
Polymarket gibi tahmin piyasaları, spor karşılaşmalarına yönelik sözleşmelerinin geleneksel spor bahislerinde olduğu gibi eyaletler yerine federal düzeyde denetlenmesi nedeniyle çeşitli davalar ve yasal düzenleme tartışmalarıyla da karşı karşıya kaldı.
Bu platformların spor ve eğlence sektöründeki varlığı büyümeye devam ettikçe, yüksek profilli sporcularla yapılan ortaklıkların hem lig yetkilileri hem de düzenleyici kurumlar tarafından daha yakından incelenmesi bekleniyor.
FOS'a konuşan bir kaynak, LeBron'ın Polymarket'te herhangi bir yatırımının bulunmadığını ve şirkette yalnızca reklam yüzü olarak görev yaptığını belirtti.
Süresi henüz açıklanmayan anlaşma, sosyal medya paylaşımlarının ve farklı içeriklerin yer alacağı "devamlı bir iş birliği" olarak tanımlandı. Aynı habere göre James'in tanıtımları basketbol yerine Amerikan futboluna odaklanacak.
41 yaşındaki oyuncu, temmuz ayında 76ers'la iki yıllığı 8 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. James'in 2026-27 sezonunda Philadelphia'dan 4 milyon doların biraz altında kazanması bekleniyor.
Buna göre Polymarket, LeBron'a bu yıl basketbol oynaması karşılığında Sixers'tan alacağı ücretin yaklaşık 11 milyon dolar fazlasını ödeyecek.
James, geçtiğimiz sezon Los Angeles Lakers formasıyla yaklaşık 53 milyon dolar kazanmıştı.
ClutchPoints'ten NBA muhabiri Brett Siegel, benzer sponsorluk anlaşmalarının gelecekte oyuncu sözleşmeleri ve maaş sınırı kuralları açısından ne anlama gelebileceğini sorguladı.
Siegel, "Bildiğim kadarıyla bu anlaşma herhangi bir toplu iş sözleşmesi kuralını ihlal etmiyor. Ancak bundan sonra oyuncuların şirketlerle yaptığı bu tür yan anlaşmalar, takımlara maaş bütçesinde alan açmak amacıyla daha düşük sözleşmeler imzalanmasına doğrudan yol açabilir. Bu da teorik olarak maaş sınırını dolanmanın bir türü sayılabilir." ifadelerini kullandı.
Siegel sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir oyuncu, aradaki farkı kapatacak ve kendisine 10 milyon dolardan fazla kazandıracak olası bir sponsorluk anlaşması bulunduğunu bilerek çok daha düşük ücretli bir sözleşmeyi kabul edebilir. Ardından takımına, bu yan anlaşmalar sayesinde daha düşük ücrete imza atacağını bildirir. Gerekli görüşmeler yapılır ve işlem tamamlanır."
Siegel daha sonra sözlerinin doğrudan James'in anlaşmasına yönelik bir suçlama olmadığını, sponsorluk anlaşmalarının yaygınlaşmasının oyuncuların NBA sözleşmelerinde ücret indirimi yapmasını kolaylaştırabileceğine dikkat çekmek istediğini açıkladı.
Şu ana kadar James'in Polymarket anlaşmasıyla 76ers arasında herhangi bir bağlantı bulunduğuna dair bir işaret yok. FOS da daha önce NBA kurallarında oyuncuların tahmin piyasalarının reklamını yapmasını açıkça yasaklayan özel bir madde bulunmadığını bildirmişti.
Tartışmalar, NBA'in Los Angeles Clippers ve Kawhi Leonard'ı maaş sınırını dolanma kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle cezalandırmasından yalnızca birkaç hafta sonra başladı.
Lig tarafından yürütülen bağımsız soruşturma, Clippers'ın organizasyonla ticari ilişkileri bulunan şirketler aracılığıyla Leonard'a saha dışı gelir fırsatları sağlanmasına yardımcı olduğunu tespit etmişti.
NBA, Clippers'a 30 milyon dolar para cezası vermiş, kulübün 2029 ile 2033 yılları arasındaki beş birinci tur draft hakkını elinden almış ve takım sahibi Steve Ballmer'ı bir yıl süreyle görevden uzaklaştırmıştı. Leonard'a da 700 bin dolar para cezası verilmişti.
James'in durumundaki temel fark ise 76ers ile Polymarket anlaşması arasında şimdiye kadar herhangi bir bağlantı kurulmamış olması.
FOS'a göre James, DraftKings'le olan önceki sponsorluk anlaşmasının bu yaz sona ermesinin ardından Polymarket'e katıldı.
Polymarket gibi tahmin piyasaları, spor karşılaşmalarına yönelik sözleşmelerinin geleneksel spor bahislerinde olduğu gibi eyaletler yerine federal düzeyde denetlenmesi nedeniyle çeşitli davalar ve yasal düzenleme tartışmalarıyla da karşı karşıya kaldı.
Bu platformların spor ve eğlence sektöründeki varlığı büyümeye devam ettikçe, yüksek profilli sporcularla yapılan ortaklıkların hem lig yetkilileri hem de düzenleyici kurumlar tarafından daha yakından incelenmesi bekleniyor.