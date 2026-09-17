Lucas Torreira yeniden Uruguay Milli Takımı'nda

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, uzun bir aranın ardından yeniden milli takım kadrosuna çağrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Uruguay Milli Takımı Teknik Direktörü Diego Forlan, 24 Eylül'de Japonya, 28 Eylül'de Güney Kore ve 6 Ekim'de Hindistan ile oynanacak karşılaşmalar için aday kadroyu açıkladı.
TORREIRA KADRODA
Açıklanan kadroda Galatasaray'ın 30 yaşındaki ön liberosu Lucas Torreira da yer aldı.
Torreira, son olarak Venezuela karşısında 2-0 kazanılan maçın kadrosunda bulunmuş ancak forma şansı elde edememişti.
SON KEZ 2022'DE OYNADI
Uruguaylı futbolcu, milli takım formasıyla son maçına 2022 yılında deplasmanda İran karşısında çıktı.
Torreira böylece uzun bir aranın ardından yeniden Uruguay Milli Takımı'nın aday kadrosuna dahil edildi.
TORREIRA KADRODA
Açıklanan kadroda Galatasaray'ın 30 yaşındaki ön liberosu Lucas Torreira da yer aldı.
Torreira, son olarak Venezuela karşısında 2-0 kazanılan maçın kadrosunda bulunmuş ancak forma şansı elde edememişti.
SON KEZ 2022'DE OYNADI
Uruguaylı futbolcu, milli takım formasıyla son maçına 2022 yılında deplasmanda İran karşısında çıktı.
Torreira böylece uzun bir aranın ardından yeniden Uruguay Milli Takımı'nın aday kadrosuna dahil edildi.