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Sparta Prag, Ararat-Armenia'yı farklı geçti!

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Sparta Prag, deplasmanda Ararat-Armenia'yı 4-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 16 Eylül 2026 21:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Sparta Prag, Ararat-Armenia'yı farklı geçti!
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UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında Ararat-Armenia ile Sparta Prag karşı karşıya geldi.

Vazgen Sargsyan anvan Hanrapetakan Marzadasht'ta oynanan mücadelede konuk ekip Sparta Prag, sahadan 4-1 galip ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmaya etkili başlayan Çekya temsilcisi, ilk yarıda bulduğu iki golle soyunma odasına 2-0 üstünlükle gitti.

GUDDAL'DAN İKİ GOL

Sparta Prag, mücadelenin 20. dakikasında Guddal ile öne geçti. Aynı oyuncu 22. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak farkı ikiye yükseltti.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca Sparta Prag, devreye 2-0 önde girdi.

SPARTA PRAG FARKI AÇTI

İkinci yarıya da hızlı başlayan Sparta Prag, 53. dakikada Mercado ile skoru 3-0'a getirdi.

Ararat-Armenia, 55. dakikada Bruno Wilson ile farkı ikiye indirse de ev sahibi ekibin geri dönüş çabaları sonuç vermedi.

VYDRA SON NOKTAYI KOYDU

Sparta Prag, 71. dakikada Vydra'nın attığı golle skoru 4-1 yaptı. Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma bu skorla tamamlandı.

Bu sonuçla Sparta Prag, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına 3 puanla başladı. Ararat-Armenia ise ilk haftayı puansız tamamladı.

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