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Jose Mourinho'dan Arda Güler için flaş açıklama

Jose Mourinho, Elche maçında yıldızlaşan Arda Güler'in ilk 11'in vazgeçilmezi olmadığını ve oyundan alınırken Real Madrid'in zaten kontrolü kaybetmek üzere olduğunu söyledi.

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calendar 16 Eylül 2026 01:18 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2026 02:18
Haber: Sporx.com
Jose Mourinho'dan Arda Güler için flaş açıklama
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Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Elche'yi 3-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından Arda Güler'in performansı ve oyundan alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler, 25. dakikada kullandığı serbest vuruşta topun direğe ve ardından Elche kalecisi Matias Dituro'ya çarparak ağlarla buluşmasıyla takımının ilk golünde başrol oynadı. Milli futbolcu, maçın oyuncusu seçildi.

68. dakikada yerini Jude Bellingham'a bırakan Arda'nın oyundan çıkmasının ardından Real Madrid, 71. dakikada Abiel Osorio ve 83. dakikada Fer Nino'nun golleriyle 2-0'lık üstünlüğünü kaybetti. Madrid ekibi, 90+1. dakikada Carlos Espi'nin golüyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

"HİÇBİR OYUNCU DOKUNULMAZ DEĞİL"

Mourinho'ya maç sonrasında Arda Güler'in Real Madrid'de ilk 11'in vazgeçilmezi olup olmadığı soruldu.

Portekizli teknik adam, "Hayır. Hiçbir oyuncu dokunulmaz." yanıtını verdi.

Arda'nın oyundan alınmasının ardından Real Madrid'in kontrolü kaybettiği yönündeki değerlendirmeye de yanıt veren Mourinho, "Arda Güler'i oyundan aldığımızda kontrolü kaybetmedik. Ben onu oyundan alırken zaten kontrolü kaybetmek üzereydik." ifadelerini kullandı.

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