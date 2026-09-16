Jose Mourinho'dan Arda Güler için flaş açıklama

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Elche'yi 3-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından Arda Güler'in performansı ve oyundan alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler, 25. dakikada kullandığı serbest vuruşta topun direğe ve ardından Elche kalecisi Matias Dituro'ya çarparak ağlarla buluşmasıyla takımının ilk golünde başrol oynadı. Milli futbolcu, maçın oyuncusu seçildi.



68. dakikada yerini Jude Bellingham'a bırakan Arda'nın oyundan çıkmasının ardından Real Madrid, 71. dakikada Abiel Osorio ve 83. dakikada Fer Nino'nun golleriyle 2-0'lık üstünlüğünü kaybetti. Madrid ekibi, 90+1. dakikada Carlos Espi'nin golüyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.





"HİÇBİR OYUNCU DOKUNULMAZ DEĞİL"

Mourinho'ya maç sonrasında Arda Güler'in Real Madrid'de ilk 11'in vazgeçilmezi olup olmadığı soruldu.





Portekizli teknik adam, "Hayır. Hiçbir oyuncu dokunulmaz." yanıtını verdi.



Arda'nın oyundan alınmasının ardından Real Madrid'in kontrolü kaybettiği yönündeki değerlendirmeye de yanıt veren Mourinho, "Arda Güler'i oyundan aldığımızda kontrolü kaybetmedik. Ben onu oyundan alırken zaten kontrolü kaybetmek üzereydik." ifadelerini kullandı.



