Gabriel Jesus'tan Barcelona itirafı

Arsenal'den Barcelona'ya katılan Gabriel Jesus, transferiyle ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "Barcelona'ya transfer olma ihtimalini nasıl öğrendin?" sorusuna yanıt veren Brezilyalı futbolcu "Antrenmandaydım. Eve geldiğimde menajerim aradı ve 5-10 dakika sonra Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun arayacağını söyledi. Konuştuk ve bana Barcelona'ya transfer olma ihtimalim oldğunu söyledi. Transfer döneminin kapanmasına 3-4 gün kalmıştı ve ben de, "Harika, buna açığım." diye düşündüm." sözlerini sarf etti.
Barcelona'ya transferi için 2-3 gün beklediğini söyleyen Jesus, transfer haberini öğrendiğinde ise bunu ilk olarak eşiyle konuştuğunu ve evin içinde bir çocuk gibi koşturduğunu dile getirdi.
19 yaşında Palmeiras'ta oynadığı dönemde de Barcelona'ya transfer olma ihtimali hatırlatılan 29 yaşındaki futbolcu, "O zamanlar Palmeiras'taydım. Fırsat vardı ama sonra Pep Guardiola ile birlikte Manchester City'ye gitmemin benim için daha iyi olacağını düşündüm. Neymar, Messi ve Suarez, o zamanlar Barcelona'da oynuyordu. Bu futbol dehalarıyla oynamak harika olurdu ancak forma bulamayacağımı düşündüm ve Manchester City'ye gitmeye karar verdim. Ancak bir gün Barcelona'ya transfer olacağım hissinden kurtulamadım" dedi.
Sakatlığına rağmen transferin son günlerinde Barcelona'nın kendisine ilgisinin sürpriz olmadığını dile getiren Brezilyalı golcü, "Bunun bir sürpriz olduğunu söyleyemem. Uzun süredir görüşüyorduk. Bu bir aşk hikayesi, bence ömür boyu sürer. Barcelona, başka bir oyuncuyu (Julian Alvarez) transfer etmek istedi ama başaramadı. Fırsat ortaya çıktığında, bunun hem kulüp hem de benim için en iyisi olacağını düşündüm." diye konuştu.
Barcelona'ya transferi için 2-3 gün beklediğini söyleyen Jesus, transfer haberini öğrendiğinde ise bunu ilk olarak eşiyle konuştuğunu ve evin içinde bir çocuk gibi koşturduğunu dile getirdi.
19 yaşında Palmeiras'ta oynadığı dönemde de Barcelona'ya transfer olma ihtimali hatırlatılan 29 yaşındaki futbolcu, "O zamanlar Palmeiras'taydım. Fırsat vardı ama sonra Pep Guardiola ile birlikte Manchester City'ye gitmemin benim için daha iyi olacağını düşündüm. Neymar, Messi ve Suarez, o zamanlar Barcelona'da oynuyordu. Bu futbol dehalarıyla oynamak harika olurdu ancak forma bulamayacağımı düşündüm ve Manchester City'ye gitmeye karar verdim. Ancak bir gün Barcelona'ya transfer olacağım hissinden kurtulamadım" dedi.
Sakatlığına rağmen transferin son günlerinde Barcelona'nın kendisine ilgisinin sürpriz olmadığını dile getiren Brezilyalı golcü, "Bunun bir sürpriz olduğunu söyleyemem. Uzun süredir görüşüyorduk. Bu bir aşk hikayesi, bence ömür boyu sürer. Barcelona, başka bir oyuncuyu (Julian Alvarez) transfer etmek istedi ama başaramadı. Fırsat ortaya çıktığında, bunun hem kulüp hem de benim için en iyisi olacağını düşündüm." diye konuştu.