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Muğlaspor'dan Sivasspor'a teşekkür!

1. Lig'de son olarak Sivasspor ile karşılaşan Muğlaspor, rakibine teşekkür etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 15 Eylül 2026 11:25
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Muğlaspor'dan Sivasspor'a teşekkür!
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Trendyol 1'inci Lig'in 7'nci haftasında Sivasspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Muğlaspor'dan teşekkür mesajı geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeşil-beyazlı kulüp Sivasspor'un çok güzel bir dostluk ortamı hazırladığını belirterek, "Sivasspor ile oynadığımız karşılaşmada, futbolun özlediğimiz dostluk ve centilmenlik ruhunu hep birlikte yaşadık. Karşılaşma öncesinde Sivasspor yönetimi tarafından yöneticilerimizin yemekte ağırlanmasıyla başlayan güzel dostluk ortamı, 90 dakika boyunca tribünlerde sergilenen centilmence tutumla devam etti. Takımımıza yönelik herhangi bir kötü tezahüratın yaşanmaması, futbolun birleştirici gücünün en güzel örneklerinden biri oldu" ifadelerini kullanıldı.

Karşılaşmanın ardından Muğlaspor Başkan Menaf Kıyanç, Sivasspor soyunma odasını ziyaret ederek futbolculara ve teknik heyete kalan maçlarında başarı dileklerini iletti. Sivasspor cephesi de aynı şekilde Muğlaspor'a sezonun devamında başarı dileklerini sundu. Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı:

"Bizler futbolu yalnızca 90 dakikalık bir rekabet olarak görmüyoruz. Maç öncesinde dostluk, sahada mücadele ve rekabet, maç sonrasında ise yine karşılıklı saygı ve dostluk anlayışının Türk futboluna değer kattığına inanıyoruz. Büyük ve köklü Sivasspor camiasına nazik ev sahiplikleri, tribünlerde oluşturdukları centilmence atmosfer ve göstermiş oldukları misafirperverlik için teşekkür ediyor, sezonun kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

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