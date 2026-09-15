Teknik direktör Fatih Tekke ile yol ayrımına gidildikten sonra Gençlerbirliği ve Tümosan Konyaspor maçlarına Hüseyin Çimşir ile çıkan Trabzonspor, teknik direktör konusunda son noktaya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Pioli ile uzun süre müzakelerini sürdüren, Ertuğrul Doğan'ın açıkladığı üzere Antonio Conte ve Pep Guardiola ile de temas kuran Trabzonspor, rotayı Thomas Reis'e kırdı.
Bordo-mavililer bir dönem Samsunspor'u çalıştıran ve şu anda Ludogorets'in başında bulunan Thomas Reis için kulübü Ludogorets Razgrad ve kendisiyle temaslar sıklaştı.
REIS 'YEŞİL IŞIK' YAKTI
Pioli ile anlaşamayan Trabzonspor, Thomas Reis ile temasa geçti ve görüşmelere başladı. Alman teknik adamla yapılan görüşmeler olumlu geçti.
BONSERVİS ÖDENMESİ GEREKİYOR
Trabzonspor, bugün bu konuyu sonuçlandırma adına hem Reis hem de kulübü Ludogorets ile tekrar temas kuracak ve kulübü Ludogorets ile fesih pazarlığı yapacak.
PIOLI İLE ANLAŞMA NEDEN OLMADI?
2+1 yıllık sözleşme talep eden İtalyan çalıştırıcı Stefano Pioli ile sözleşme ve maaş şartlarında yapılan pazarlıklarda aşama kat edilemeyince rota Reis'e döndü.
THOMAS REIS'İN PERFORMANSI
Samsunspor ile 2024/25 sezonunda çalışmaya başlayan Reis, 72 maçta 33 galibiyet ve 21 mağlubiyet ile 1.63 puan ortalaması yakaladı.
Alman teknik adam, bu sezon çalıştırmaya başladığı Ludogorets'te ise 11 maçın 7'sini kazandı ve sadece 1 kez mağlup oldu. Tek mağlubiyetini Konferans Ligi elemelerinde Hapoel Tel Aviv'e karşı deplasmanda aldı.
Thomas Reis geçmişte Bochum II, Bochum U19, Wolfsburg U19, Bochum ve Schalke 04'ü de çalıştırdı.
Bordo-mavililer bir dönem Samsunspor'u çalıştıran ve şu anda Ludogorets'in başında bulunan Thomas Reis için kulübü Ludogorets Razgrad ve kendisiyle temaslar sıklaştı.
REIS 'YEŞİL IŞIK' YAKTI
Pioli ile anlaşamayan Trabzonspor, Thomas Reis ile temasa geçti ve görüşmelere başladı. Alman teknik adamla yapılan görüşmeler olumlu geçti.
BONSERVİS ÖDENMESİ GEREKİYOR
Trabzonspor, bugün bu konuyu sonuçlandırma adına hem Reis hem de kulübü Ludogorets ile tekrar temas kuracak ve kulübü Ludogorets ile fesih pazarlığı yapacak.
PIOLI İLE ANLAŞMA NEDEN OLMADI?
2+1 yıllık sözleşme talep eden İtalyan çalıştırıcı Stefano Pioli ile sözleşme ve maaş şartlarında yapılan pazarlıklarda aşama kat edilemeyince rota Reis'e döndü.
THOMAS REIS'İN PERFORMANSI
Samsunspor ile 2024/25 sezonunda çalışmaya başlayan Reis, 72 maçta 33 galibiyet ve 21 mağlubiyet ile 1.63 puan ortalaması yakaladı.
Alman teknik adam, bu sezon çalıştırmaya başladığı Ludogorets'te ise 11 maçın 7'sini kazandı ve sadece 1 kez mağlup oldu. Tek mağlubiyetini Konferans Ligi elemelerinde Hapoel Tel Aviv'e karşı deplasmanda aldı.
Thomas Reis geçmişte Bochum II, Bochum U19, Wolfsburg U19, Bochum ve Schalke 04'ü de çalıştırdı.