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Trendyol 1. Lig'de 7. hafta sonrası puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 7. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından Metro Holding Kayserispor, averajla liderlik koltuğuna oturdu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 15 Eylül 2026 00:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'de 7. hafta sonrası puan durumu
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Trendyol 1. Lig'de 7. hafta müsabakaları tamamlandı. Haftanın kapanışında Metro Holding Kayserispor, sahasında İstanbulspor'u 4-0 mağlup ederek puanını 16'ya yükseltti ve averajla zirvenin yeni sahibi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kayserispor ile aynı puana sahip Bursaspor ve Batman Petrolspor sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. Alagöz Holding Iğdır FK ise 15 puanla dördüncü basamakta bulunuyor.

SıraTakımOGBMAVP
1 Metro Holding Kayserispor 7 5 1 1 +11 16
2 Bursaspor 7 5 1 1 +8 16
3 Batman Petrolspor 7 5 1 1 +3 16
4 Alagöz Holding Iğdır FK 7 5 0 2 +5 15
5 Keçtaş Ankara Keçiörengücü 7 3 3 1 +7 12
6 Mardin 1969 7 3 3 1 +5 12
7 SMS Grup Sarıyer 7 3 2 2 +1 11
8 Bandırmaspor 7 2 4 1 +8 10
9 Muğlaspor 7 2 4 1 +1 10
10 Manisa FK 7 2 3 2 +1 9
11 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 7 2 3 2 -1 9
12 Antalyaspor 7 3 0 4 -2 9
13 Orfa Yapı Pendikspor 7 2 3 2 -3 9
14 Bodrum FK 7 1 4 2 +1 7
15 Ekenler Beton Sivasspor 7 1 4 2 -2 7
16 Artı Değer Vanspor FK 7 1 3 3 -6 6
17 Turka Esenler Erokspor 7 0 5 2 -4 5
18 Eminevim Ümraniyespor 7 0 3 4 -4 3
19 İstanbulspor 7 0 2 5 -13 2
20 Boluspor 7 0 1 6 -16 1
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