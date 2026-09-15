Trendyol 1. Lig'de 7. hafta sonrası puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 7. hafta müsabakaları tamamlandı. Haftanın kapanışında Metro Holding Kayserispor, sahasında İstanbulspor'u 4-0 mağlup ederek puanını 16'ya yükseltti ve averajla zirvenin yeni sahibi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kayserispor ile aynı puana sahip Bursaspor ve Batman Petrolspor sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. Alagöz Holding Iğdır FK ise 15 puanla dördüncü basamakta bulunuyor.
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|AV
|P
|1
|Metro Holding Kayserispor
|7
|5
|1
|1
|+11
|16
|2
|Bursaspor
|7
|5
|1
|1
|+8
|16
|3
|Batman Petrolspor
|7
|5
|1
|1
|+3
|16
|4
|Alagöz Holding Iğdır FK
|7
|5
|0
|2
|+5
|15
|5
|Keçtaş Ankara Keçiörengücü
|7
|3
|3
|1
|+7
|12
|6
|Mardin 1969
|7
|3
|3
|1
|+5
|12
|7
|SMS Grup Sarıyer
|7
|3
|2
|2
|+1
|11
|8
|Bandırmaspor
|7
|2
|4
|1
|+8
|10
|9
|Muğlaspor
|7
|2
|4
|1
|+1
|10
|10
|Manisa FK
|7
|2
|3
|2
|+1
|9
|11
|Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
|7
|2
|3
|2
|-1
|9
|12
|Antalyaspor
|7
|3
|0
|4
|-2
|9
|13
|Orfa Yapı Pendikspor
|7
|2
|3
|2
|-3
|9
|14
|Bodrum FK
|7
|1
|4
|2
|+1
|7
|15
|Ekenler Beton Sivasspor
|7
|1
|4
|2
|-2
|7
|16
|Artı Değer Vanspor FK
|7
|1
|3
|3
|-6
|6
|17
|Turka Esenler Erokspor
|7
|0
|5
|2
|-4
|5
|18
|Eminevim Ümraniyespor
|7
|0
|3
|4
|-4
|3
|19
|İstanbulspor
|7
|0
|2
|5
|-13
|2
|20
|Boluspor
|7
|0
|1
|6
|-16
|1