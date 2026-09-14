Medhi Benatia'dan Fenerbahçe ve Greenwood itirafı!

Yaz transfer döneminde UEFA'nın mali kriterlerini karşılayabilmek için oyuncu satmak zorunda kalan Marsilya, kadrosundaki birçok önemli isimle yollarını ayırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fransız ekibinin en dikkat çeken satışlarından biri ise Mason Greenwood oldu. İngiliz kanat oyuncusu, 39 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer edildi.
Ancak bu transferden elde edilen gelirin tamamı Marsilya'nın kasasına girmedi. Manchester United'ın Greenwood'un sonraki satışından yüzde 40 pay hakkına sahip olması nedeniyle Fransız kulübünün kazancı 23,5 milyon euroda kaldı.
BENATIA'DAN GREENWOOD SÖZLERİ
Greenwood'un düşük bir bedelle elden çıkarılması, Marsilya'nın eski futbol direktörü Medhi Benatia'nın da dikkatini çekti.
Canal+'da yorumculuk yapan Benatia, Greenwood'un temsilcilerini Marsilya'nın yeni yönetimiyle birlikte Atletico Madrid, Al-Ahli ve Fenerbahçe ile temas kurmaları için bir araya getirdiğini açıkladı.
Benatia'ya göre İngiliz futbolcu, diğer seçeneklere daha açık davranmış olsaydı Marsilya bu transferden çok daha yüksek bir gelir elde edebilirdi.
Marsilya'nın satış görüşmelerinde zayıf bir pozisyonda olup olmadığına ilişkin konuşan Benatia, Luis Henrique transferini örnek göstererek şu ifadeleri kullandı:
"Marsilya'nın oyuncu satarken zayıf bir pozisyonda olması mı? Elbette böyle durumlarda işler daha zor oluyor ama bu her zaman böyleydi. Luis Henrique'yi Inter'e sattığımızda Finansal Fair Play nedeniyle onu 30 Haziran'dan önce mutlaka satmak zorundaydık. Inter'den Sayın Ausilio ile görüşmeye gittiğimde güçlü pozisyonda olan taraf biz değildik. Buna rağmen transferden 23 milyon euro kazandık."
"GREENWOOD ÇOK ERKEN KARAR VERDİ"
Transferde futbolcunun tutumunun da belirleyici olduğunun altını çizen Benatia, Greenwood'un Fenerbahçe'ye gitme kararını çok erken verdiğini söyledi.
Faslı futbol adamı sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu işler oyuncuya da bağlı. Oyuncu ne kadar yardımcı olmak istiyor? Mason Greenwood, Fenerbahçe'ye gitmek istediğine çok erken karar vermişti."
Benatia, Greenwood transferinin satış sürecini bizzat kendisinin yürütmediğini ancak Marsilya Denetleme Kurulu'nun talebi üzerine farklı kulüplerle bağlantı kurulmasını sağladığını da açıkladı.
"ATLETICO MADRID ONUN İÇİN DAHA İYİ OLABİLİRDİ"
Marsilya'nın eski yöneticisi, Greenwood'un daha açık davranması halinde Fransız kulübünün hem daha fazla para kazanabileceğini hem de İngiliz oyuncunun farklı bir ligde kariyerine devam edebileceğini savundu.
Benatia şu ifadeleri kullandı:
"Satışı ben yapmadım. Ancak Denetleme Kurulu'nun talebi üzerine oyuncunun menajerlerini Atletico Madrid, Suudi Arabistan'dan Al-Ahli ve Fenerbahçe ile temasa geçirdim. Görüşmelerini yaptılar ve satış işlemini tamamladılar."
"Fakat oyuncu daha erken dönemde seçeneklere biraz daha açık olsaydı Marsilya onu daha yüksek bir bedelle satabilirdi. Belki de daha iyi bir ligde oynayabilirdi. Atletico Madrid onun için belki daha iyi olabilirdi ama sonuçta bu onun tercihi."
Ancak bu transferden elde edilen gelirin tamamı Marsilya'nın kasasına girmedi. Manchester United'ın Greenwood'un sonraki satışından yüzde 40 pay hakkına sahip olması nedeniyle Fransız kulübünün kazancı 23,5 milyon euroda kaldı.
BENATIA'DAN GREENWOOD SÖZLERİ
Greenwood'un düşük bir bedelle elden çıkarılması, Marsilya'nın eski futbol direktörü Medhi Benatia'nın da dikkatini çekti.
Canal+'da yorumculuk yapan Benatia, Greenwood'un temsilcilerini Marsilya'nın yeni yönetimiyle birlikte Atletico Madrid, Al-Ahli ve Fenerbahçe ile temas kurmaları için bir araya getirdiğini açıkladı.
Benatia'ya göre İngiliz futbolcu, diğer seçeneklere daha açık davranmış olsaydı Marsilya bu transferden çok daha yüksek bir gelir elde edebilirdi.
Marsilya'nın satış görüşmelerinde zayıf bir pozisyonda olup olmadığına ilişkin konuşan Benatia, Luis Henrique transferini örnek göstererek şu ifadeleri kullandı:
"Marsilya'nın oyuncu satarken zayıf bir pozisyonda olması mı? Elbette böyle durumlarda işler daha zor oluyor ama bu her zaman böyleydi. Luis Henrique'yi Inter'e sattığımızda Finansal Fair Play nedeniyle onu 30 Haziran'dan önce mutlaka satmak zorundaydık. Inter'den Sayın Ausilio ile görüşmeye gittiğimde güçlü pozisyonda olan taraf biz değildik. Buna rağmen transferden 23 milyon euro kazandık."
"GREENWOOD ÇOK ERKEN KARAR VERDİ"
Transferde futbolcunun tutumunun da belirleyici olduğunun altını çizen Benatia, Greenwood'un Fenerbahçe'ye gitme kararını çok erken verdiğini söyledi.
Faslı futbol adamı sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu işler oyuncuya da bağlı. Oyuncu ne kadar yardımcı olmak istiyor? Mason Greenwood, Fenerbahçe'ye gitmek istediğine çok erken karar vermişti."
Benatia, Greenwood transferinin satış sürecini bizzat kendisinin yürütmediğini ancak Marsilya Denetleme Kurulu'nun talebi üzerine farklı kulüplerle bağlantı kurulmasını sağladığını da açıkladı.
"ATLETICO MADRID ONUN İÇİN DAHA İYİ OLABİLİRDİ"
Marsilya'nın eski yöneticisi, Greenwood'un daha açık davranması halinde Fransız kulübünün hem daha fazla para kazanabileceğini hem de İngiliz oyuncunun farklı bir ligde kariyerine devam edebileceğini savundu.
Benatia şu ifadeleri kullandı:
"Satışı ben yapmadım. Ancak Denetleme Kurulu'nun talebi üzerine oyuncunun menajerlerini Atletico Madrid, Suudi Arabistan'dan Al-Ahli ve Fenerbahçe ile temasa geçirdim. Görüşmelerini yaptılar ve satış işlemini tamamladılar."
"Fakat oyuncu daha erken dönemde seçeneklere biraz daha açık olsaydı Marsilya onu daha yüksek bir bedelle satabilirdi. Belki de daha iyi bir ligde oynayabilirdi. Atletico Madrid onun için belki daha iyi olabilirdi ama sonuçta bu onun tercihi."