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Aliağa FK zirveye kondu

Aliağa FK, 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk iki maçını kazanarak 6 puan ve +5 averajla 2. haftayı lider tamamladı.

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calendar 14 Eylül 2026 15:22
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Aliağa FK zirveye kondu
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2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'u 4-1 yenerek başlayan Aliağa Futbol, evinde Isparta 32 Spor'u da 2-0 mağlup edip zirveye yerleşti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yenilenen kadrosuyla lige iyi bir başlangıç yapan sarı-siyahlılar, 6 puana ulaştı ve +5 averajla 2'nci haftayı lider bitirdi. Sezon öncesi yüksek maliyetli oyuncuları ve teknik ekibiyle yollarını ayırıp, ilk etapta yaptığı yıldız transferlerden vazgeçen Aliağa FK, kurduğu mütevazı kadroyla zirve yarışına başladı. Teknik direktör Namet Ateş yönetiminde bileği bükülmeyen Aliağa FK bu hafta takipçisi Elazığspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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