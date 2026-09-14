2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'u 4-1 yenerek başlayan Aliağa Futbol, evinde Isparta 32 Spor'u da 2-0 mağlup edip zirveye yerleşti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yenilenen kadrosuyla lige iyi bir başlangıç yapan sarı-siyahlılar, 6 puana ulaştı ve +5 averajla 2'nci haftayı lider bitirdi. Sezon öncesi yüksek maliyetli oyuncuları ve teknik ekibiyle yollarını ayırıp, ilk etapta yaptığı yıldız transferlerden vazgeçen Aliağa FK, kurduğu mütevazı kadroyla zirve yarışına başladı. Teknik direktör Namet Ateş yönetiminde bileği bükülmeyen Aliağa FK bu hafta takipçisi Elazığspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Aliağa FK zirveye kondu
Aliağa FK, 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk iki maçını kazanarak 6 puan ve +5 averajla 2. haftayı lider tamamladı.
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