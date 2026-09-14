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Wayne Rooney'den VAR tepkisi: "Artık bıktım"

Wayne Rooney, Manchester derbisinde Erling Haaland'ın golünün ofsayt olduğunu savunarak VAR sistemine sert tepki gösterirken, Pro Ref de golün iptal edilmesi gerektiğini kabul etti.

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calendar 14 Eylül 2026 14:48
Haber: Sporx.com
Wayne Rooney'den VAR tepkisi: 'Artık bıktım'
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Manchester United'ın eski yıldızı Wayne Rooney, Manchester derbisinde Erling Haaland'ın golüyle ilgili verilen VAR kararına sert tepki gösterdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Premier Lig'in 4. haftasında Manchester United, Old Trafford'da karşılaştığı Manchester City'ye 1-0 mağlup oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren gol, ikinci yarıda Erling Haaland'dan geldi. Haaland'ın golünde yardımcı hakem önce ofsayt bayrağını kaldırırken, VAR incelemesinin ardından pozisyon değerlendirildi ve gol geçerli sayıldı.

ROONEY: "KESİNLİKLE OFSAYT"

Wayne Rooney, tartışmalı pozisyonun ardından yaptığı değerlendirmede kararın yanlış olduğunu savundu.

İngiliz futbolunun eski yıldızı, "Kesinlikle ofsayt. Martinez, Enzo'nun hareketinden etkileniyor ve Enzo ofsaytta." ifadelerini kullandı.

Rooney, VAR sistemine yönelik eleştirisini de sürdürerek, "Artık bıktım, VAR korkunç bir şey. Oyundaki tüm duyguyu, oyunun oynanışındaki enerjiyi yok ediyor."sözleriyle sistemin kaldırılması gerektiğini savundu.

PRO REF'DEN ÖZÜR

Karşılaşmanın ardından Pro Ref de tartışmalı pozisyonla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan değerlendirmede, 60. dakikada Erling Haaland'ın attığı golün incelendiği ve golün geçersiz sayılması gerektiğinin kabul edildiği belirtildi. Pro Ref ayrıca yaşanan karar nedeniyle Manchester United'dan özür diledi.

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