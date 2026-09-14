Wayne Rooney'den VAR tepkisi: 'Artık bıktım'

Manchester United'ın eski yıldızı Wayne Rooney, Manchester derbisinde Erling Haaland'ın golüyle ilgili verilen VAR kararına sert tepki gösterdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Premier Lig'in 4. haftasında Manchester United, Old Trafford'da karşılaştığı Manchester City'ye 1-0 mağlup oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren gol, ikinci yarıda Erling Haaland'dan geldi. Haaland'ın golünde yardımcı hakem önce ofsayt bayrağını kaldırırken, VAR incelemesinin ardından pozisyon değerlendirildi ve gol geçerli sayıldı.
ROONEY: "KESİNLİKLE OFSAYT"
Wayne Rooney, tartışmalı pozisyonun ardından yaptığı değerlendirmede kararın yanlış olduğunu savundu.
İngiliz futbolunun eski yıldızı, "Kesinlikle ofsayt. Martinez, Enzo'nun hareketinden etkileniyor ve Enzo ofsaytta." ifadelerini kullandı.
Rooney, VAR sistemine yönelik eleştirisini de sürdürerek, "Artık bıktım, VAR korkunç bir şey. Oyundaki tüm duyguyu, oyunun oynanışındaki enerjiyi yok ediyor."sözleriyle sistemin kaldırılması gerektiğini savundu.
Karşılaşmanın ardından Pro Ref de tartışmalı pozisyonla ilgili açıklama yaptı.
Yapılan değerlendirmede, 60. dakikada Erling Haaland'ın attığı golün incelendiği ve golün geçersiz sayılması gerektiğinin kabul edildiği belirtildi. Pro Ref ayrıca yaşanan karar nedeniyle Manchester United'dan özür diledi.
Konuk ekibe galibiyeti getiren gol, ikinci yarıda Erling Haaland'dan geldi. Haaland'ın golünde yardımcı hakem önce ofsayt bayrağını kaldırırken, VAR incelemesinin ardından pozisyon değerlendirildi ve gol geçerli sayıldı.
ROONEY: "KESİNLİKLE OFSAYT"
Wayne Rooney, tartışmalı pozisyonun ardından yaptığı değerlendirmede kararın yanlış olduğunu savundu.
İngiliz futbolunun eski yıldızı, "Kesinlikle ofsayt. Martinez, Enzo'nun hareketinden etkileniyor ve Enzo ofsaytta." ifadelerini kullandı.
Rooney, VAR sistemine yönelik eleştirisini de sürdürerek, "Artık bıktım, VAR korkunç bir şey. Oyundaki tüm duyguyu, oyunun oynanışındaki enerjiyi yok ediyor."sözleriyle sistemin kaldırılması gerektiğini savundu.
PRO REF'DEN ÖZÜR
Premier Lig Hakem Kurulu, Manchester City'nin attığı golde hakem hatası yapıldığını ve pozisyonda ofsaytın göz ardı edildiğini açıkladı. pic.twitter.com/KmokTl00RN https://t.co/NqJWzvpT5j
— Sporx (@sporx) September 13, 2026
Karşılaşmanın ardından Pro Ref de tartışmalı pozisyonla ilgili açıklama yaptı.
Yapılan değerlendirmede, 60. dakikada Erling Haaland'ın attığı golün incelendiği ve golün geçersiz sayılması gerektiğinin kabul edildiği belirtildi. Pro Ref ayrıca yaşanan karar nedeniyle Manchester United'dan özür diledi.