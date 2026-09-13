Tedesco nefes alamıyor; 4 haftada 1 puan!

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Napoli ile Bologna karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadyumu'ndan oynanan mücadeleyi ev sahibi Napoli 1-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Napoli'ye galibiyeti getiren golü 66. dakikada Stanislav Lobotka kaydetti.
Son 2 haftada Como ve Inter'e mağlup olan Napoli, kazanarak puanını 6'ya yükseltti.
TEDESCO 1 PUANDA KALDI
Domenico Tedesco'nun çalıştırdığı Bologna ise ilk 4 haftada 3. yenilgisini aldı ve 1 puanda kaldı.
GELECEK HAFTA...
Napoli, gelecek hafta Fiorentina deplasmanına gidecek. Bologna ise sahasında Torino'yu konuk edecek.
NAPOLI 2 HAFTA SONRA KAZANDI
Napoli, Stanislav Lobotka'nın tek vuruşuyla Bologna karşısında öne geçti! ⚽pic.twitter.com/1jtBa6bOHm
— Sporxtv (@sporxtv) September 13, 2026
Son 2 haftada Como ve Inter'e mağlup olan Napoli, kazanarak puanını 6'ya yükseltti.
TEDESCO 1 PUANDA KALDI
Domenico Tedesco'nun çalıştırdığı Bologna ise ilk 4 haftada 3. yenilgisini aldı ve 1 puanda kaldı.
GELECEK HAFTA...
Napoli, gelecek hafta Fiorentina deplasmanına gidecek. Bologna ise sahasında Torino'yu konuk edecek.