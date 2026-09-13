İsmet Taşdemir: 'Maç kazanma oyunu oynayamadık'

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Muğlaspor ile 1-1 berabere kalan Ekenler Beton Sivasspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "İYİ MÜCADELE ETMEDİK"
İç sahada henüz galibiyet alamadıklarını belirten Taşdemir, karşılaşmada istedikleri performansı ortaya koyamadıklarını söyledi.
Taşdemir, "Maalesef mücadele konusunda rakibimizden eksik kaldık. Yapmaya çalıştık, yapacağımız noktalarda da sahanın en kötüsü olan hakem girdi devreye. Hiçbir zaman hakemlerle alakalı konuşmadım, yine konuşmayacağım ama gerçekten çok kötü bir maç yönetti. İnşallah bir daha hiçbir şekilde yönetmez. 7 hafta oldu içeride daha galip gelemedik. Oyunumuz da sezona başladığımızdan biraz daha aşağı düştü. Bugün iyi oynamadık, iyi mücadele etmedik, maç kazanma oyunu oynayamadık. Yapacak bir şey yok devam edeceğiz. Milli maç arasına 1 hafta kaldı. Bu haftayı da iyi şekilde değerlendirip milli araya o şekilde girebiliriz." dedi.
İç sahada henüz galibiyet alamadıklarını belirten Taşdemir, karşılaşmada istedikleri performansı ortaya koyamadıklarını söyledi.
Taşdemir, "Maalesef mücadele konusunda rakibimizden eksik kaldık. Yapmaya çalıştık, yapacağımız noktalarda da sahanın en kötüsü olan hakem girdi devreye. Hiçbir zaman hakemlerle alakalı konuşmadım, yine konuşmayacağım ama gerçekten çok kötü bir maç yönetti. İnşallah bir daha hiçbir şekilde yönetmez. 7 hafta oldu içeride daha galip gelemedik. Oyunumuz da sezona başladığımızdan biraz daha aşağı düştü. Bugün iyi oynamadık, iyi mücadele etmedik, maç kazanma oyunu oynayamadık. Yapacak bir şey yok devam edeceğiz. Milli maç arasına 1 hafta kaldı. Bu haftayı da iyi şekilde değerlendirip milli araya o şekilde girebiliriz." dedi.