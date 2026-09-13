Kayserispor'dan anlamlı seremoni

13 Eylül
Galatasaray-Kocaelispor
20:00
13 Eylül
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
0-09'
13 Eylül
Amed Sportif-Başakşehir
20:00
13 Eylül
Iğdır FK-Mardin 1969 Spor
0-08'
13 Eylül
Sivasspor-Muğlaspor
1-08'
13 Eylül
Karagümrük-Manisa FK
20:00
13 Eylül
Bursaspor-Esenler Erokspor
20:00
13 Eylül
RB Leipzig-Hamburger SV
2-039'
13 Eylül
Elversberg-Bayern Munih
18:30
13 Eylül
Coventry City-Brighton
0-251'
13 Eylül
M. United-M.City
18:30
13 Eylül
Celta Vigo-Malaga
1-1
13 Eylül
Levante-Barcelona
17:15
13 Eylül
Getafe-Deportivo
19:30
13 Eylül
Real Sociedad-Atletico Madrid
22:00
13 Eylül
Lecce-Monza
3-145'
13 Eylül
SSC Napoli-Bologna
19:00
13 Eylül
Sassuolo-Juventus
21:45
13 Eylül
Lille-Troyes
1-049'
13 Eylül
Le Mans-Lens
18:15
13 Eylül
Brest-PSG
21:45
13 Eylül
Excelsior-FC Utrecht
1-2
13 Eylül
SC Heerenveen-Telstar
0-079'
13 Eylül
PEC Zwolle-Feyenoord
17:45
13 Eylül
PSV Eindhoven-S. Rotterdam
21:00
13 Eylül
FC Heidenheim-Holstein Kiel
1-0
13 Eylül
Karlsruher SC-Energie Cottbus
0-3
13 Eylül
Osnabrück-Hertha Berlin
1-3
13 Eylül
Club Brugge-Royal Antwerp
3-1
13 Eylül
Genk-Gent
0-07'
13 Eylül
Zulte Waregem-Sporting Charleroi
19:30
13 Eylül
RAAL La Louviere-Kortrijk
20:15
13 Eylül
Austria Wien-Austria Lustenau
0-279'
13 Eylül
WSG Tirol-Hartberg
1-282'
13 Eylül
Sturm Graz-LASK
18:00
13 Eylül
FC Zürich-FC Vaduz
2-1
13 Eylül
Lausanne-Servette
17:30
13 Eylül
FC Luzern-Basel
17:30
13 Eylül
Arouca-Santa Clara
20:00
13 Eylül
Benfica-Gil Vicente
20:00
13 Eylül
Famalicao-Sporting CP
22:30
13 Eylül
FK Akhmat-Dynamo Makhachkala
3-2
13 Eylül
S. Moskova-FC Rostov
0-05'
13 Eylül
FC Krasnodar-Akron Togliatti
19:30
13 Eylül
Sheffield United-Wolves
0-1
13 Eylül
Avellino-Palermo
18:15
13 Eylül
Mantova-Sampdoria
18:15
13 Eylül
FC Volendam-FC Den Bosch
17:45
13 Eylül
Liefering-SKN St. Poelten
1-3
13 Eylül
AVS-Farense
0-0
13 Eylül
Chaves-Feirense
0-045'
13 Eylül
Amarante FC-Uniao de Leiria
17:30
13 Eylül
Sebat Gençlik -Şanlıurfaspor
15:30
13 Eylül
Ankaraspor-Erbaaspor
16:00
13 Eylül
Aksarayspor-Kastamonuspor
16:00
13 Eylül
İskenderunspor-Kırklarelispor
16:00
13 Eylül
Serik Belediyespor-İnegölspor
16:00
13 Eylül
Çorlu Spor 1947-Hatayspor
16:30
13 Eylül
Aliağa Futbol-Isparta 32 SK
16:30
13 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kutahyaspor
16:30
13 Eylül
12 Bingolspor-Ankaragücü
16:30
13 Eylül
24 Erzincanspor-Kahramanmaras Istiklalspor
18:00
13 Eylül
Mus Spor-Menemen Bld.
19:00
13 Eylül
52 Orduspor-1461 Trabzon
19:00
13 Eylül
Sakaryaspor-Adana 01 FK
19:00
13 Eylül
Lyngby-Soenderjyske
1-1
13 Eylül
Silkeborg-Viborg
1-1
13 Eylül
Randers FC-OB
0-09'
13 Eylül
FC Nordsjaelland-AGF
19:00
13 Eylül
Viking-Kristiansund BK
6-180'
13 Eylül
Start-Brann
18:00
13 Eylül
Hamarkameratene-Molde
18:00
13 Eylül
KFUM-Aalesund
18:00
13 Eylül
Fredrikstad-Sarpsborg 08
20:15

Kayserispor'dan anlamlı seremoni

Kayserispor ile İstanbulspor arasında oynanacak 1'inci Lig karşılaşması öncesinde anlamlı bir seremoni gerçekleştirilecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 13 Eylül 2026 16:38
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Kayserispor'dan anlamlı seremoni
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1'inci Lig'in 7'nci haftasında Kayserispor ile İstanbulspor arasında oynanacak karşılaşma öncesinde farkındalık amacıyla özel bir seremoni düzenlenecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Her iki takımın futbolcuları, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak mücadele öncesinde sahaya Down sendromlu çocuklarla birlikte çıkacak.

KAYSERİSPOR'DAN FARKINDALIK MESAJI

Ligde 13 puanla 3'üncü sırada yer alan Kayserispor, organizasyona ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"14 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak Kayserispor – İstanbulspor karşılaşması öncesinde gerçekleştirilecek seremoni kapsamında, her iki takımın futbolcuları sahaya Down sendromlu çocuklarımızla birlikte çıkacaktır. Bu anlamlı buluşmayla, Down sendromlu bireylerin yalnızca belirli günlerde değil, yılın her günü hatırlanması; hayatın her alanında eşit, görünür ve aktif bireyler olarak yer almalarının desteklenmesi konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz."

"BİR GÜN DEĞİL, HER GÜN FARKINDAYIZ"

Kayserispor'un açıklamasında, "Mesajımız çok açık: Sadece Down Sendromlular Günü'nde değil, her zaman farkındayız. Futbolun birleştirici gücüyle gerçekleştirilecek bu özel seremoniyle çocuklarımızın mutluluğuna ortak olacak, sevgi, dayanışma ve kapsayıcılık mesajını hep birlikte vereceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Kulüp ayrıca taraftarları karşılaşmaya davet ederek, "Bu anlamlı akşamda tribünlerimizin de aynı duyarlılığa ortak olmasını arzu ediyor; tüm hemşehrilerimizi ve büyük Kayserispor taraftarını takımımızın yanında olmaya, tribünleri doldurmaya ve bu özel farkındalık mesajına güç katmaya davet ediyoruz. Bir gün değil, her gün farkındayız. Şehrimizle, taraftarımızla, hep birlikte tribündeyiz" açıklamasını yaptı.

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