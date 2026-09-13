Kayserispor'dan anlamlı seremoni

1'inci Lig'in 7'nci haftasında Kayserispor ile İstanbulspor arasında oynanacak karşılaşma öncesinde farkındalık amacıyla özel bir seremoni düzenlenecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Her iki takımın futbolcuları, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak mücadele öncesinde sahaya Down sendromlu çocuklarla birlikte çıkacak.
KAYSERİSPOR'DAN FARKINDALIK MESAJI
Ligde 13 puanla 3'üncü sırada yer alan Kayserispor, organizasyona ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"14 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak Kayserispor – İstanbulspor karşılaşması öncesinde gerçekleştirilecek seremoni kapsamında, her iki takımın futbolcuları sahaya Down sendromlu çocuklarımızla birlikte çıkacaktır. Bu anlamlı buluşmayla, Down sendromlu bireylerin yalnızca belirli günlerde değil, yılın her günü hatırlanması; hayatın her alanında eşit, görünür ve aktif bireyler olarak yer almalarının desteklenmesi konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz."
"BİR GÜN DEĞİL, HER GÜN FARKINDAYIZ"
Kayserispor'un açıklamasında, "Mesajımız çok açık: Sadece Down Sendromlular Günü'nde değil, her zaman farkındayız. Futbolun birleştirici gücüyle gerçekleştirilecek bu özel seremoniyle çocuklarımızın mutluluğuna ortak olacak, sevgi, dayanışma ve kapsayıcılık mesajını hep birlikte vereceğiz." ifadeleri kullanıldı.
Kulüp ayrıca taraftarları karşılaşmaya davet ederek, "Bu anlamlı akşamda tribünlerimizin de aynı duyarlılığa ortak olmasını arzu ediyor; tüm hemşehrilerimizi ve büyük Kayserispor taraftarını takımımızın yanında olmaya, tribünleri doldurmaya ve bu özel farkındalık mesajına güç katmaya davet ediyoruz. Bir gün değil, her gün farkındayız. Şehrimizle, taraftarımızla, hep birlikte tribündeyiz" açıklamasını yaptı.
KAYSERİSPOR'DAN FARKINDALIK MESAJI
Ligde 13 puanla 3'üncü sırada yer alan Kayserispor, organizasyona ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"14 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak Kayserispor – İstanbulspor karşılaşması öncesinde gerçekleştirilecek seremoni kapsamında, her iki takımın futbolcuları sahaya Down sendromlu çocuklarımızla birlikte çıkacaktır. Bu anlamlı buluşmayla, Down sendromlu bireylerin yalnızca belirli günlerde değil, yılın her günü hatırlanması; hayatın her alanında eşit, görünür ve aktif bireyler olarak yer almalarının desteklenmesi konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz."
"BİR GÜN DEĞİL, HER GÜN FARKINDAYIZ"
Kayserispor'un açıklamasında, "Mesajımız çok açık: Sadece Down Sendromlular Günü'nde değil, her zaman farkındayız. Futbolun birleştirici gücüyle gerçekleştirilecek bu özel seremoniyle çocuklarımızın mutluluğuna ortak olacak, sevgi, dayanışma ve kapsayıcılık mesajını hep birlikte vereceğiz." ifadeleri kullanıldı.
Kulüp ayrıca taraftarları karşılaşmaya davet ederek, "Bu anlamlı akşamda tribünlerimizin de aynı duyarlılığa ortak olmasını arzu ediyor; tüm hemşehrilerimizi ve büyük Kayserispor taraftarını takımımızın yanında olmaya, tribünleri doldurmaya ve bu özel farkındalık mesajına güç katmaya davet ediyoruz. Bir gün değil, her gün farkındayız. Şehrimizle, taraftarımızla, hep birlikte tribündeyiz" açıklamasını yaptı.