Wilfried Zaha, kendini La Liga'ya önerdi!

Galatasaray'dan ayrılmasının ardından kariyerine MLS'te devam eden Wilfried Zaha'nın yeni adresiyle ilgili arayışı sürüyor. Bonservisi elinde bulunan deneyimli futbolcu için İspanya'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

ZAHA'DAN MALAGA'YA TEKLİF

Mundo Deportivo'nun haberine göre Wilfried Zaha, LaLiga ekiplerinden Malaga'ya kendisini önerdi. Yaz transfer döneminde herhangi bir kulüple anlaşma sağlayamayan 33 yaşındaki futbolcunun geleceği henüz netlik kazanmadı.





Zaha'nın yanı sıra, geçtiğimiz sezonu Meksika ekibi Monterrey'de geçiren ve kulüple sözleşmesi sona eren Anthony Martial'in de Malaga'nın transfer listesinde yer aldığı aktarıldı.





BONSERVİSSİZ YILDIZLAR VURGUSU

Haberde ayrıca bonservisi elinde bulunan oyuncuların LaLiga ekipleri için önemli bir fırsat oluşturabileceğine dikkat çekildi.





Pierre-Emerick Aubameyang'ın Deportivo ile anlaşmasının ardından sezona etkili bir başlangıç yapması örnek gösterilirken, LaLiga'daki bazı kulüplerin de benzer şekilde bonservis bedeli bulunmayan oyuncuları kadrolarına katabileceği belirtildi.





ZAHA'NIN RAKAMLARI

Wilfried Zaha, son olarak formasını giydiği Charlotte FC'de 48 karşılaşmada görev aldı. Fildişi Sahilli futbolcu bu maçlarda 13 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.



Galatasaray kariyerinde ise 43 maça çıkan Zaha, 10 gol ve 5 asist kaydetti.



