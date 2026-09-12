12 Eylül
Samsunspor-Arca Çorum
1-5
12 Eylül
Konyaspor-Trabzonspor
1-045'
12 Eylül
Eyüpspor-Rizespor
0-2
12 Eylül
Alanyaspor-Göztepe
0-145'
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Boluspor-Pendikspor
1-1
12 Eylül
Vanspor FK-Keçiörengücü
1-1
12 Eylül
Ümraniye-Antalyaspor
1-0DA
12 Eylül
Bodrum FK-Batman Petrolspor
2-0DA
12 Eylül
Augsburg-Leverkusen
2-2
12 Eylül
B. Dortmund-Paderborn
3-0
12 Eylül
Freiburg-Mönchengladbach
5-0
12 Eylül
Hoffenheim-VfB Stuttgart
2-1
12 Eylül
Mainz 05-E. Frankfurt
1-3
12 Eylül
FC Köln-Werder Bremen
1-060'
12 Eylül
Bournemouth-Brentford
2-2
12 Eylül
Aston Villa-N. Forest
1-2
12 Eylül
Chelsea-Hull City
2-2
12 Eylül
C.Palace-Ipswich Town
2-3
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Liverpool-Fulham
0-0
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Tottenham-Everton
0-061'
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Sunderland-Arsenal
22:00
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Racing Santander-Alaves
2-1
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Osasuna-Espanyol
0-2
12 Eylül
Athletic Bilbao-Elche
0-162'
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Real Madrid-Rayo Vallecano
22:00
12 Eylül
Genoa-Frosinone
1-1
12 Eylül
Lazio-AC Milan
2-290'
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Atalanta-Cagliari
21:45
12 Eylül
Strasbourg-AS Monaco
1-1
12 Eylül
Auxerre-Nice
21:45
12 Eylül
Le Havre-Angers
21:45
12 Eylül
Lorient-Toulouse
21:45
12 Eylül
Paris FC-Lyon
21:45

Beşiktaş'ın rakibi, Galatasaray'ın rakibini devirdi

Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Ozan Kabak'ın formasını giydiği ve Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Hoffenheim evinde, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Stuttgart'ı 2-1 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Eylül 2026 18:29 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2026 19:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ın rakibi, Galatasaray'ın rakibini devirdi
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Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Hoffenheim, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Stuttgart'ı konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SNP Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Hoffenheim'in gollerini 13 ve 67. dakikalarda Adam Hlozek kaydetti. Stuttgart'ın tek golü ise 48. dakikada Maximilian Mittelstadt'tan geldi.

Hoffenheim forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakikada süre aldı.

Bu sonuçla birlikte Hoffenheim, ligdeki ilk galibiyetini aldı ve 3 puana yükseldi. Stuttgart ise 3 puanda kaldı.

Bundesliga'nın 4. haftasında Hoffenheim, deplasmanda Paderborn ile karşılaşacak. Stuttgart ise Borussia Dortmund'u ağırlayacak.

GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 3 Kasım Salı günü temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak.

BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Hoffenheim ise Avrupa Ligi'nin 2. haftasında 15 Ekim Perşembe günü temsilcimiz Beşiktaş'ı ağırlayacak.

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