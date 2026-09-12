Anthony Martial CSKA Moskova'ya önerildi

Eski Manchester United forveti Anthony Martial'in yeni adresi Rusya olabilir. Ivan Karpov'un haberine göre serbest oyuncu konumundaki 30 yaşındaki futbolcunun profili yabancı aracılar tarafından CSKA Moskova'ya iletildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fransız futbolcunun da Rusya'ya transfer seçeneğini değerlendirmeye hazır olduğu belirtildi.
YILLIK 3 MİLYON EURO İSTİYOR
Martial'in yıllık 3 milyon Euro net maaş talep ettiği aktarıldı.
Yabancı futbolcular için geçerli yüzde 30'luk vergi oranı hesaba katıldığında bu ücretin vergi öncesi yaklaşık 4.3 milyon Euro'ya karşılık geldiği ifade edildi.
Kaynakta yer alan bilgiye göre CSKA Moskova'nın mevcut kadrosundaki hiçbir futbolcu bu seviyede ücret almıyor.
MONTERREY'DEN AYRILDI
Martial, Monterrey'den ayrılmasının ardından serbest oyuncu konumuna geçti.
Fransız forvetin Meksika temsilcisinde yaklaşık 20 karşılaşmaya çıktığı, 1 gol attığı ve birkaç asist yaptığı belirtildi. Martial'in son olarak mart ayında sahaya çıktığı aktarıldı.
MANCHESTER UNITED'DA 317 MAÇ
Martial, Monterrey öncesinde AEK Atina forması giydi.
Kariyerinin önemli bölümünü Manchester United'da geçiren Fransız futbolcu, İngiliz ekibindeki 9 yıllık döneminde 317 karşılaşmada görev yaptı ve 90 gol kaydetti.
Ivan Karpov'un haberine göre CSKA Moskova'ya şu anda çok sayıda serbest futbolcu öneriliyor. Rus kulüplerinin ana transfer dönemi kapandıktan sonra da serbest oyuncuları kadrolarına katabildiği belirtildi.
YILLIK 3 MİLYON EURO İSTİYOR
Martial'in yıllık 3 milyon Euro net maaş talep ettiği aktarıldı.
Yabancı futbolcular için geçerli yüzde 30'luk vergi oranı hesaba katıldığında bu ücretin vergi öncesi yaklaşık 4.3 milyon Euro'ya karşılık geldiği ifade edildi.
Kaynakta yer alan bilgiye göre CSKA Moskova'nın mevcut kadrosundaki hiçbir futbolcu bu seviyede ücret almıyor.
MONTERREY'DEN AYRILDI
Martial, Monterrey'den ayrılmasının ardından serbest oyuncu konumuna geçti.
Fransız forvetin Meksika temsilcisinde yaklaşık 20 karşılaşmaya çıktığı, 1 gol attığı ve birkaç asist yaptığı belirtildi. Martial'in son olarak mart ayında sahaya çıktığı aktarıldı.
MANCHESTER UNITED'DA 317 MAÇ
Martial, Monterrey öncesinde AEK Atina forması giydi.
Kariyerinin önemli bölümünü Manchester United'da geçiren Fransız futbolcu, İngiliz ekibindeki 9 yıllık döneminde 317 karşılaşmada görev yaptı ve 90 gol kaydetti.
Ivan Karpov'un haberine göre CSKA Moskova'ya şu anda çok sayıda serbest futbolcu öneriliyor. Rus kulüplerinin ana transfer dönemi kapandıktan sonra da serbest oyuncuları kadrolarına katabildiği belirtildi.