Okan Buruk'tan Kocaelispor için mesaj

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sporting maçında yaşanan yenilginin ardından takımda moralleri yeniden yerine getirmeye çalışıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Öğrencileriyle bir toplantı yapan sarı-kırmızılıların hocası, geçen sezon da Şampiyonlar Ligi'ne ağır bir Frankfurt yenilgisiyle başladıklarını hatırlatırken, "Sonrasında neler yaptığımızı tüm dünya gördü. Liverpool, Juventus gibi devleri çok da iyi bir oyunla yendik. Yine yaparız, yeter ki buna inanalım ve saha içinde bu kadar kırılgan olmayalım" dedi.
"BARCELONA'NIN ZAMANI GELECEK"
Okan hoca, oyuncularından bir sonraki sınav olan Barcelona maçını kesinlikle düşünmemelerini isterken, "Onun da zamanı gelecek. Önümüzde önemli lig maçları var. Görüyorsunuz ligde her an dengeler değişiyor, biz kazandıkça rakiplerimiz hep baskı altında kalacak. Lider kalmak bunun için çok değerli" diye konuştu.
KOCAELİSPOR İÇİN MESAJ
Kocaelispor maçının bir fırsat olduğuna değinen Buruk, "Çok güçlü bir rakiple oynayacağız. Kocaeli lige çok iyi başladı. Ama sahamızda, seyircimizin önünde iyi bir galibiyet, bizim yeniden toparlanmamız için bir fırsat olacak. Bu fırsatı kaçırmamak gerekiyor. Hepimiz üzerimize düşeni yapalım" ifadelerini kullandı.
"BARCELONA'NIN ZAMANI GELECEK"
Okan hoca, oyuncularından bir sonraki sınav olan Barcelona maçını kesinlikle düşünmemelerini isterken, "Onun da zamanı gelecek. Önümüzde önemli lig maçları var. Görüyorsunuz ligde her an dengeler değişiyor, biz kazandıkça rakiplerimiz hep baskı altında kalacak. Lider kalmak bunun için çok değerli" diye konuştu.
KOCAELİSPOR İÇİN MESAJ
Kocaelispor maçının bir fırsat olduğuna değinen Buruk, "Çok güçlü bir rakiple oynayacağız. Kocaeli lige çok iyi başladı. Ama sahamızda, seyircimizin önünde iyi bir galibiyet, bizim yeniden toparlanmamız için bir fırsat olacak. Bu fırsatı kaçırmamak gerekiyor. Hepimiz üzerimize düşeni yapalım" ifadelerini kullandı.