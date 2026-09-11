Nübel: 'Performansımızdan dolayı çok mutluyum!'

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların Alman kalecisi Alexander Nübel, mücadeleyi ve taraftar atmosferini değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "CİDDİ OYNAMAMIZ ÇOK ÖNEMLİYDİ"
Geçen haftaki Fenerbahçe derbisinin ardından Erzurumspor FK karşısında ciddi bir oyun ortaya koyduklarını belirten Nübel, "Ciddi oynadık. Geçen haftadan sonra ciddi oynamamız çok önemliydi. İlk dakikadan itibaren bunu hiç bırakmadık. 3-0 kazandık. Gol yememek de güzel hissettiriyor. Performansımızdan dolayı çok mutluyum." dedi.
"BU ATMOSFERDE OYNAMAK BÜYÜK BİR ZEVK"
Taraftar desteğine de değinen Nübel, "Stadımızın konumu gerçekten harika. Bu taraftarla, bu atmosferde oynamak büyük bir zevk. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Taraftarımızla iyi vakit geçireceğiz." ifadelerini kullandı.
Geçen haftaki Fenerbahçe derbisinin ardından Erzurumspor FK karşısında ciddi bir oyun ortaya koyduklarını belirten Nübel, "Ciddi oynadık. Geçen haftadan sonra ciddi oynamamız çok önemliydi. İlk dakikadan itibaren bunu hiç bırakmadık. 3-0 kazandık. Gol yememek de güzel hissettiriyor. Performansımızdan dolayı çok mutluyum." dedi.
"BU ATMOSFERDE OYNAMAK BÜYÜK BİR ZEVK"
Taraftar desteğine de değinen Nübel, "Stadımızın konumu gerçekten harika. Bu taraftarla, bu atmosferde oynamak büyük bir zevk. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Taraftarımızla iyi vakit geçireceğiz." ifadelerini kullandı.