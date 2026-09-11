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Galatasaray'da yıllık olağan genel kurul tarihi belli oldu

Galatasaray Kulübü, yıllık olağan genel kurul toplantısının tarihini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Eylül 2026 15:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da yıllık olağan genel kurul tarihi belli oldu
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Galatasaray Kulübünde yıllık olağan genel kurul toplantısının tarihi duyuruldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre toplantı, 3 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde toplantı, çoğunluk aranmaksızın 10 Ekim Cumartesi günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.

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