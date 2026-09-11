Galatasaray'da yıllık olağan genel kurul tarihi belli oldu

Galatasaray Kulübünde yıllık olağan genel kurul toplantısının tarihi duyuruldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre toplantı, 3 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.
Yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde toplantı, çoğunluk aranmaksızın 10 Ekim Cumartesi günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.
Yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde toplantı, çoğunluk aranmaksızın 10 Ekim Cumartesi günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.