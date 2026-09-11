Avrupa'da yüzde 61 'Buruk'

Galatasaray, Avrupa'da dağılmaya devam ediyor ve transfere harcadığı paraların Şampiyonlar Ligi seviyesinde karşılığını alamıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de 146 karşılaşmaya çıkan sarı-kırmızılı takımın karnesinde 116 galibiyet, 18 beraberlik, 12 yenilgi yazıyor.
Ligde yüzde 80 olan galibiyet oranı, Avrupa kupalarında yüzde 39'da kaldı.
Buruk döneminde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 38 maç oynayan sarı kırmızılılar, 15 galibiyet görebildiği uluslararası vitrinde 9 beraberlik ve 14 mağlubiyet ile sahadan ayrıldı.
Böylece Galatasaray, Okan Buruk'un yönetiminde Avrupa'da yüzde 61 oranında üzülüyor.
Ligde yüzde 80 olan galibiyet oranı, Avrupa kupalarında yüzde 39'da kaldı.
Buruk döneminde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 38 maç oynayan sarı kırmızılılar, 15 galibiyet görebildiği uluslararası vitrinde 9 beraberlik ve 14 mağlubiyet ile sahadan ayrıldı.
Böylece Galatasaray, Okan Buruk'un yönetiminde Avrupa'da yüzde 61 oranında üzülüyor.