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Avrupa'da yüzde 61 'Buruk'

Ligde galibiyet oranı yüzde 80'i bulan Okan Buruk'un uluslararası vitrinde karnesi yüzde 61'e geriledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Eylül 2026 12:28
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Avrupa'da yüzde 61 'Buruk'
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Galatasaray, Avrupa'da dağılmaya devam ediyor ve transfere harcadığı paraların Şampiyonlar Ligi seviyesinde karşılığını alamıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de 146 karşılaşmaya çıkan sarı-kırmızılı takımın karnesinde 116 galibiyet, 18 beraberlik, 12 yenilgi yazıyor.

Ligde yüzde 80 olan galibiyet oranı, Avrupa kupalarında yüzde 39'da kaldı.

Buruk döneminde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 38 maç oynayan sarı kırmızılılar, 15 galibiyet görebildiği uluslararası vitrinde 9 beraberlik ve 14 mağlubiyet ile sahadan ayrıldı.

Böylece Galatasaray, Okan Buruk'un yönetiminde Avrupa'da yüzde 61 oranında üzülüyor.



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