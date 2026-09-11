Galatasaray, UEFA'ya gidiyor!

Galatasaray, 3-1 kaybedilen Sporting maçının hakemi Espen Eskas'ı UEFA'ya şikayet etme kararı aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Eskas, 22. dakikada Aleksey Batrakov'a kırmızı kartlık bir müdahalede bulunan Sergi Altimira'ya sarı kart gösterirken, sarı kırmızılılar karara uzun süre itiraz etti.
55. dakikada Galatasaray ceza alanındaki Ismail Jakobs-Luis Suarez mücadelesinde hakem Eskas yine tartışmalı bir penaltı kararı verdi. Eskas, sarı kırmızılıların yoğun itirazlarına rağmen kararından dönmezken penaltıyı kullanan Suarez golü attı.
Teknik direktör Okan Buruk maç sonrası yaptığı açıklamada, "Çok net kırmızı kart ve olmayan penaltıyla maça doğrudan etki eden bir hakem var. VAR hakemi bugün herhalde statta değildi!" ifadesini kullanmıştı.
55. dakikada Galatasaray ceza alanındaki Ismail Jakobs-Luis Suarez mücadelesinde hakem Eskas yine tartışmalı bir penaltı kararı verdi. Eskas, sarı kırmızılıların yoğun itirazlarına rağmen kararından dönmezken penaltıyı kullanan Suarez golü attı.
Teknik direktör Okan Buruk maç sonrası yaptığı açıklamada, "Çok net kırmızı kart ve olmayan penaltıyla maça doğrudan etki eden bir hakem var. VAR hakemi bugün herhalde statta değildi!" ifadesini kullanmıştı.