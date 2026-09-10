Lens'ten inanılmaz geri dönüş: 90+3'te gelen zafer

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Slavia Prag ile Lens karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede Lens, son dakikalarda yaptığı geri dönüşle rakibini 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmada gol perdesini 51'inci dakikada Slavia Prag açtı. Danijel Sturm, ceza sahası dışından yaptığı etkili vuruşla topu sol üst köşeden ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
LENS SİMA İLE EŞİTLİĞİ YAKALADI
Lens, 73'üncü dakikada beraberlik golünü buldu. Odsonne Edouard'ın şutu rakip oyuncudan dönerken ceza sahasında seken topu önünde bulan Abdallah Sima, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı.
STURM BİR KEZ DAHA SAHNEDE
Slavia Prag, 88'inci dakikada yeniden öne geçti. Seken topu önünde bulan Danijel Sturm, uzak mesafeden yaptığı vuruşla topu sol direğin içinden ağlara gönderdi ve skoru 2-1'e taşıdı.
THAUVIN 90+1'DE BERABERLİĞİ GETİRDİ
Lens, uzatma dakikalarında pes etmedi. Florian Thauvin, 90+1'inci dakikada yaptığı etkili vuruşla skoru 2-2'ye getirdi.
AGUILAR 90+3'TE GALİBİYETİ GETİRDİ
Fransız ekibi, beraberlik golünden yalnızca iki dakika sonra bir kez daha sahneye çıktı. Ruben Aguilar, 90+3'üncü dakikada kaleciyi geçerek topu ağlara gönderdi ve Lens'i 3-2 öne geçirdi.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Lens, Slavia Prag deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrılarak Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı.
LENS SİMA İLE EŞİTLİĞİ YAKALADI
Lens, 73'üncü dakikada beraberlik golünü buldu. Odsonne Edouard'ın şutu rakip oyuncudan dönerken ceza sahasında seken topu önünde bulan Abdallah Sima, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı.
STURM BİR KEZ DAHA SAHNEDE
Slavia Prag, 88'inci dakikada yeniden öne geçti. Seken topu önünde bulan Danijel Sturm, uzak mesafeden yaptığı vuruşla topu sol direğin içinden ağlara gönderdi ve skoru 2-1'e taşıdı.
THAUVIN 90+1'DE BERABERLİĞİ GETİRDİ
Lens, uzatma dakikalarında pes etmedi. Florian Thauvin, 90+1'inci dakikada yaptığı etkili vuruşla skoru 2-2'ye getirdi.
AGUILAR 90+3'TE GALİBİYETİ GETİRDİ
Fransız ekibi, beraberlik golünden yalnızca iki dakika sonra bir kez daha sahneye çıktı. Ruben Aguilar, 90+3'üncü dakikada kaleciyi geçerek topu ağlara gönderdi ve Lens'i 3-2 öne geçirdi.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Lens, Slavia Prag deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrılarak Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı.