Deco'dan Julian Alvarez açıklaması

Barcelona Sportif Direktörü Deco, transferi nedeniyle Atletico Madrid ile sorun yaşadıkları Julian Alvarez ile ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Deco, "Barcelona, Julian Alvarez'e Atletico Madrid'den ayrılma isteğini kamuoyuna açıklaması için baskı yapmadı. Bu, tamamen Alvarez'in kararıydı." dedi.
Alvarez, Dünya Kupası sırasında Barcelona'ya transfer olmak istediğini açıklamıştı. Atletico Madrid ile Barcelona arasında yapılan görüşmeler, Atletico Madrid'in katı tavrı nedeniyle ilerlemedi ve Alvarez, Atletico Madrid'de kaldı.
Atletico Madrid taraftarlarının yeni sezonun başlamasıyla birlikte tepki gösterdiği 26 yaşındaki Alvarez, bu sezon 3 maçta süre buldu ve 1 asist yaptı.
Alvarez, Dünya Kupası sırasında Barcelona'ya transfer olmak istediğini açıklamıştı. Atletico Madrid ile Barcelona arasında yapılan görüşmeler, Atletico Madrid'in katı tavrı nedeniyle ilerlemedi ve Alvarez, Atletico Madrid'de kaldı.
Atletico Madrid taraftarlarının yeni sezonun başlamasıyla birlikte tepki gösterdiği 26 yaşındaki Alvarez, bu sezon 3 maçta süre buldu ve 1 asist yaptı.