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Ben Simmons'ın Kings sözleşmesi garanti içermiyor

NBA'e geri dönmeye hazırlanan Ben Simmons'ın Sacramento Kings ile imzaladığı bir yıllık sözleşmenin garanti içermediği ve deneyimli oyuncunun kadrodaki yerini kazanması gerektiği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Eylül 2026 13:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Ben Simmons'ın Kings sözleşmesi garanti içermiyor
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Ben Simmons, Sacramento Kings ile bir yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vararak NBA'e geri dönüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 30 yaşındaki oyuncunun, değeri 3,5 milyon dolara kadar çıkabilecek ancak garanti içermeyen bir kontrata imza attığı bildirildi.

Simmons'ın Sacramento'nun normal sezon kadrosunda yer alabilmek için kendisini kanıtlaması gerekecek. Eski All-Star oyuncunun açılış gecesinde takım kadrosunda bulunması halinde sözleşmesinin 1 milyon dolarlık bölümü garanti altına alınacak.

2016 NBA Draftı'nın bir numaralı seçimi olan Simmons, ligden bir süre uzak kaldıktan sonra NBA kariyerine yeniden başlama fırsatı arıyor.

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