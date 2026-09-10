Galatasaray Osimhen'i mumla aradı!

Galatasaray'da kasık sakatlığı nedeniyle Portekiz'e götürülmeyen Victor Osimhen'in yokluğu ciddi şekilde hissetildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray müthiş bir baskıyla başladığı mücadelede özellikle son vuruşlarda ve topu ön tarafta tutma konusunda Nijeryalı yıldızını çok aradı.
Osimhen'in yokluğunda ileri uçta Barış Alper oynadı. Milli futbolcu hücum pres ve mücadele konusunda elinden geleni yapsa da santrfor becerileri açısından sınıfta kaldı. Yunus ve Batrakov zaman zaman Barış'a destek verdi ama istenen o verimlilik sağlanamadı.
SOL STOPER JAKOBS
Lemina'nın sakatlığında merkezde tahmin edildiği üzere Torreira, Sara ve Batrakov yer aldı.
Kafileye dahil olmasına rağmen ayağındaki ağrı nedeniyle kulübede oturan Abdülkerim yerine Jakobs sol stoper, Eren de sol bekte başladı. Jakobs, penaltı verilen pozisyon dışında Sporting'in hızlı hücumcularına karşı diri kalmaya çalıştı, ancak yenilgiye engel olamadı.
Osimhen'in yokluğunda ileri uçta Barış Alper oynadı. Milli futbolcu hücum pres ve mücadele konusunda elinden geleni yapsa da santrfor becerileri açısından sınıfta kaldı. Yunus ve Batrakov zaman zaman Barış'a destek verdi ama istenen o verimlilik sağlanamadı.
SOL STOPER JAKOBS
Lemina'nın sakatlığında merkezde tahmin edildiği üzere Torreira, Sara ve Batrakov yer aldı.
Kafileye dahil olmasına rağmen ayağındaki ağrı nedeniyle kulübede oturan Abdülkerim yerine Jakobs sol stoper, Eren de sol bekte başladı. Jakobs, penaltı verilen pozisyon dışında Sporting'in hızlı hücumcularına karşı diri kalmaya çalıştı, ancak yenilgiye engel olamadı.