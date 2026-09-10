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ABD Açık'ta Coco Gauff yarı finalde

Coco Gauff, Mirra Andreeva'yı 2-1 yenerek ABD Açık'ta yarı finale yükseldi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 10 Eylül 2026 02:06
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
ABD Açık'ta Coco Gauff yarı finalde
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Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınların 4 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff, yarı finale yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla New York kentindeki turnuvanın 11. gününde iki kez grand slam şampiyonu Gauff, çeyrek final mücadelesinde Rus Mirra Andreeva (5) ile karşılaştı.

İki saat 19 dakika süren maçta rakibini 2-6, 7-6 ve 6-2 biten setlerle 2-1 yenen Gauff, yarı finale kaldı.

ABD Açık'ta 2023 yılının şampiyonu Gauff, yarı finalde Kazak Elena Rybakina'nın (2) rakibi oldu.

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