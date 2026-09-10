ABD Açık'ta Coco Gauff yarı finalde

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınların 4 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff, yarı finale yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE New York kentindeki turnuvanın 11. gününde iki kez grand slam şampiyonu Gauff, çeyrek final mücadelesinde Rus Mirra Andreeva (5) ile karşılaştı.
İki saat 19 dakika süren maçta rakibini 2-6, 7-6 ve 6-2 biten setlerle 2-1 yenen Gauff, yarı finale kaldı.
ABD Açık'ta 2023 yılının şampiyonu Gauff, yarı finalde Kazak Elena Rybakina'nın (2) rakibi oldu.
İki saat 19 dakika süren maçta rakibini 2-6, 7-6 ve 6-2 biten setlerle 2-1 yenen Gauff, yarı finale kaldı.
ABD Açık'ta 2023 yılının şampiyonu Gauff, yarı finalde Kazak Elena Rybakina'nın (2) rakibi oldu.