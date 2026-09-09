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Chelsea-Leeds United
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09 Eylül
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Galatasaray'ı isyan ettiren penaltı!

Galatasaray, Norveçli hakem Eskas'ın 54. dakikada Sporting Lizbon lehine verdiği penaltı kararına uzun süre itiraz etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Eylül 2026 23:26
Galatasaray'ı isyan ettiren penaltı!
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Galatasaray, Sporting Lizbon maçının 54. dakikasında hakem Espen Eskas'ın verdiği penaltı kararına yoğun itiraz etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Savunma arkasına kaçan Luis Suarez, Uğurcan'ı geçtikten sonra Ismail Jakobs ile girdiği mücadele sonrası kendini yere bıraktı.

Galatasaraylı futbolcular bu penaltı kararına itiraz etti. Hakem Eskas, Alman VAR hakemi Christian Dingert'in incelemesinin ardından beyaz noktayı bir kez daha gösterdi.

Okan Buruk'un penaltı kararına isyanı ekranlara yansıdı.



Galatasaray


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