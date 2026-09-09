Galatasaray'ı isyan ettiren penaltı!

Galatasaray, Sporting Lizbon maçının 54. dakikasında hakem Espen Eskas'ın verdiği penaltı kararına yoğun itiraz etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Savunma arkasına kaçan Luis Suarez, Uğurcan'ı geçtikten sonra Ismail Jakobs ile girdiği mücadele sonrası kendini yere bıraktı.
Galatasaraylı futbolcular bu penaltı kararına itiraz etti. Hakem Eskas, Alman VAR hakemi Christian Dingert'in incelemesinin ardından beyaz noktayı bir kez daha gösterdi.
Okan Buruk'un penaltı kararına isyanı ekranlara yansıdı.
Galatasaraylı futbolcular bu penaltı kararına itiraz etti. Hakem Eskas, Alman VAR hakemi Christian Dingert'in incelemesinin ardından beyaz noktayı bir kez daha gösterdi.
Okan Buruk'un penaltı kararına isyanı ekranlara yansıdı.
Sporting'in penaltı kazandığı pozisyon!
pic.twitter.com/GPjlQpz1EU https://t.co/S80uY5NcaP
— Sporx (@sporx) September 9, 2026