Galatasaray'ın Avrupa maçlarında 40 maçlık seri

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 yenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Sarı-kırmızılı ekibin bu karşılaşmada gol bulmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki dikkat çeken serisi de devam etti.



GALATASARAY'IN SON 40 AVRUPA MAÇINDA GOL OLDU



Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupalarında yaptığı son 40 müsabakada en az 1 gol atıldı.



Sarı-kırmızılı takımın, 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanya temsilcisi Barcelona ile deplasmanda yaptığı mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşma, Galatasaray'ın Avrupa kupalarında gol sesinin çıkmadığı son maçı oldu.



Galatasaray'ın ardından çıktığı 40 maçta iki takımdan biri en az bir kez fileleri havalandırdı.



