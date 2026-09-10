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Letonya, Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı

Letonya, Romanya'yı 3-1 mağlup ederek CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda D Grubu'na galibiyetle başladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Eylül 2026 02:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Letonya, Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı
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CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'nda Letonya, ev sahibi Romanya'yı 3-1 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Romanya'nın Cluj kentindeki BT Arena'da A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın da bulunduğu D Grubu'nun ilk maçı yapıldı.

Letonya, Romanya'yı 26-24, 18-25, 25-21 ve 26-24'lük setlerle 3-1 yenerek organizasyona galibiyetle başladı.

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