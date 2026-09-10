Letonya, Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı

CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'nda Letonya, ev sahibi Romanya'yı 3-1 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Romanya'nın Cluj kentindeki BT Arena'da A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın da bulunduğu D Grubu'nun ilk maçı yapıldı.
Letonya, Romanya'yı 26-24, 18-25, 25-21 ve 26-24'lük setlerle 3-1 yenerek organizasyona galibiyetle başladı.
Letonya, Romanya'yı 26-24, 18-25, 25-21 ve 26-24'lük setlerle 3-1 yenerek organizasyona galibiyetle başladı.