09 Eylül
Sporting CP-Galatasaray
22:00
09 Eylül
Barcelona-Feyenoord
19:45
09 Eylül
VfB Stuttgart-Viking
19:45
09 Eylül
PSG-Slovan Bratislava
22:00
09 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
22:00
09 Eylül
SSC Napoli-Arsenal
22:00
09 Eylül
Chelsea-Leeds United
22:00
09 Eylül
FC Twente-Telstar
19:45
09 Eylül
Moreirense-Benfica
22:45

Jimmy Butler'ın dönüş tarihi netleşmeye başladı

Sağ dizindeki ön çapraz bağ sakatlığının ardından rehabilitasyon sürecini sürdüren Jimmy Butler'ın ocak veya şubat ayında parkelere dönmeyi hedeflediği bildirildi. Ancak deneyimli yıldızın tam temaslı basketbola başlayabilmesi için rehabilitasyon sürecinde aşması gereken birkaç önemli aşama daha bulunuyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 09 Eylül 2026 17:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Jimmy Butler'ın dönüş tarihi netleşmeye başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Golden State Warriors forveti Jimmy Butler'ın sağ dizindeki ön çapraz bağ sakatlığının ardından ocak veya şubat ayında sahalara dönme ihtimalini hedeflediği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ESPN'den Anthony Slater'ın aktardığına göre Butler, yaz boyunca sahadaki çalışmalarının yoğunluğunu kademeli olarak artırdı. Son dönemde gerçekleştirilen kuvvet testlerinde de 36 yaşındaki oyuncunun kayda değer ilerleme gösterdiği görüldü.

Buna rağmen Butler'ın gelecek ay başlayacak Warriors kampında tam temaslı çalışmalara katılması beklenmiyor. Slater'a konuşan lig kaynakları, deneyimli oyuncunun rehabilitasyonuna bireysel saha çalışmaları ve kuvvet antrenmanlarıyla devam edeceğini bildirdi.

Ocak veya şubat ayında gerçekleşebilecek dönüşün kesinleşmiş bir hedef değil, iyimser bir tahmin olduğu vurgulandı. Butler'ın maçlara çıkmaya hazır olup olmadığına karar verilebilmesi için temaslı antrenmanlar da dahil olmak üzere giderek daha zorlu basketbol faaliyetlerine yönelik sağlık ekibinden onay alması gerekiyor.

Golden State sağlık ekibinin Butler'ın iyileşme sürecinde temkinli davranması bekleniyor. Slater, Warriors'ta sağlık konularındaki kararların başında bulunan Rick Celebrini'nin oyuncuların sahalara dönüşü konusunda muhafazakâr yaklaşımıyla tanındığını belirtti.

Bu nedenle Butler'ın tahmin edilen herhangi bir dönüş tarihinden ziyade rehabilitasyonun her aşamasında kaydettiği ilerleme belirleyici olacak.

Butler, sakatlanmadan önce Golden State hücumunun en önemli parçalarından biri konumundaydı. 2025-26 normal sezonunda 38 karşılaşmaya çıkan yıldız forvet, maç başına 31,1 dakikada 20,0 sayı, 5,6 ribaund ve 4,9 asist ortalamaları yakaladı.

Sahadan yüzde 51,9, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 37,6 ve serbest atışlardan yüzde 86,4 isabet bulan Butler, Warriors'ın en skorer ikinci oyuncusu oldu. Stephen Curry ise forma giydiği 43 karşılaşmada 26,6 sayı ortalamasıyla takımın liderliğini üstlendi.

Butler ayrıca maç başına 6,5 serbest atış isabeti bularak Golden State'e çizgiden düzenli ve güvenilir bir hücum kaynağı sağladı. Deneyimli oyuncu sezonu yüzde 55,4 efektif şut yüzdesiyle tamamladı.

Warriors'ın bu nedenle sezonun ilk bölümündeki rotasyonunu Butler'ın kısa süre içinde döneceğini varsaymadan planlaması gerekecek.

Brandin Podziemski, 2025-26 sezonundaki 82 maçın tamamında forma giyerek 13,8 sayı, 5,1 ribaund ve 3,7 asist ortalamaları yakaladı. Moses Moody ise çıktığı 60 karşılaşmada 12,1 sayı ortalamasının yanı sıra üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 40,1 isabet kaydetti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.