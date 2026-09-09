Golden State Warriors forveti Jimmy Butler'ın sağ dizindeki ön çapraz bağ sakatlığının ardından ocak veya şubat ayında sahalara dönme ihtimalini hedeflediği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESPN'den Anthony Slater'ın aktardığına göre Butler, yaz boyunca sahadaki çalışmalarının yoğunluğunu kademeli olarak artırdı. Son dönemde gerçekleştirilen kuvvet testlerinde de 36 yaşındaki oyuncunun kayda değer ilerleme gösterdiği görüldü.
Buna rağmen Butler'ın gelecek ay başlayacak Warriors kampında tam temaslı çalışmalara katılması beklenmiyor. Slater'a konuşan lig kaynakları, deneyimli oyuncunun rehabilitasyonuna bireysel saha çalışmaları ve kuvvet antrenmanlarıyla devam edeceğini bildirdi.
Ocak veya şubat ayında gerçekleşebilecek dönüşün kesinleşmiş bir hedef değil, iyimser bir tahmin olduğu vurgulandı. Butler'ın maçlara çıkmaya hazır olup olmadığına karar verilebilmesi için temaslı antrenmanlar da dahil olmak üzere giderek daha zorlu basketbol faaliyetlerine yönelik sağlık ekibinden onay alması gerekiyor.
Golden State sağlık ekibinin Butler'ın iyileşme sürecinde temkinli davranması bekleniyor. Slater, Warriors'ta sağlık konularındaki kararların başında bulunan Rick Celebrini'nin oyuncuların sahalara dönüşü konusunda muhafazakâr yaklaşımıyla tanındığını belirtti.
Bu nedenle Butler'ın tahmin edilen herhangi bir dönüş tarihinden ziyade rehabilitasyonun her aşamasında kaydettiği ilerleme belirleyici olacak.
Butler, sakatlanmadan önce Golden State hücumunun en önemli parçalarından biri konumundaydı. 2025-26 normal sezonunda 38 karşılaşmaya çıkan yıldız forvet, maç başına 31,1 dakikada 20,0 sayı, 5,6 ribaund ve 4,9 asist ortalamaları yakaladı.
Sahadan yüzde 51,9, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 37,6 ve serbest atışlardan yüzde 86,4 isabet bulan Butler, Warriors'ın en skorer ikinci oyuncusu oldu. Stephen Curry ise forma giydiği 43 karşılaşmada 26,6 sayı ortalamasıyla takımın liderliğini üstlendi.
Butler ayrıca maç başına 6,5 serbest atış isabeti bularak Golden State'e çizgiden düzenli ve güvenilir bir hücum kaynağı sağladı. Deneyimli oyuncu sezonu yüzde 55,4 efektif şut yüzdesiyle tamamladı.
Warriors'ın bu nedenle sezonun ilk bölümündeki rotasyonunu Butler'ın kısa süre içinde döneceğini varsaymadan planlaması gerekecek.
Brandin Podziemski, 2025-26 sezonundaki 82 maçın tamamında forma giyerek 13,8 sayı, 5,1 ribaund ve 3,7 asist ortalamaları yakaladı. Moses Moody ise çıktığı 60 karşılaşmada 12,1 sayı ortalamasının yanı sıra üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 40,1 isabet kaydetti.
Buna rağmen Butler'ın gelecek ay başlayacak Warriors kampında tam temaslı çalışmalara katılması beklenmiyor. Slater'a konuşan lig kaynakları, deneyimli oyuncunun rehabilitasyonuna bireysel saha çalışmaları ve kuvvet antrenmanlarıyla devam edeceğini bildirdi.
Ocak veya şubat ayında gerçekleşebilecek dönüşün kesinleşmiş bir hedef değil, iyimser bir tahmin olduğu vurgulandı. Butler'ın maçlara çıkmaya hazır olup olmadığına karar verilebilmesi için temaslı antrenmanlar da dahil olmak üzere giderek daha zorlu basketbol faaliyetlerine yönelik sağlık ekibinden onay alması gerekiyor.
Golden State sağlık ekibinin Butler'ın iyileşme sürecinde temkinli davranması bekleniyor. Slater, Warriors'ta sağlık konularındaki kararların başında bulunan Rick Celebrini'nin oyuncuların sahalara dönüşü konusunda muhafazakâr yaklaşımıyla tanındığını belirtti.
Bu nedenle Butler'ın tahmin edilen herhangi bir dönüş tarihinden ziyade rehabilitasyonun her aşamasında kaydettiği ilerleme belirleyici olacak.
Butler, sakatlanmadan önce Golden State hücumunun en önemli parçalarından biri konumundaydı. 2025-26 normal sezonunda 38 karşılaşmaya çıkan yıldız forvet, maç başına 31,1 dakikada 20,0 sayı, 5,6 ribaund ve 4,9 asist ortalamaları yakaladı.
Sahadan yüzde 51,9, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 37,6 ve serbest atışlardan yüzde 86,4 isabet bulan Butler, Warriors'ın en skorer ikinci oyuncusu oldu. Stephen Curry ise forma giydiği 43 karşılaşmada 26,6 sayı ortalamasıyla takımın liderliğini üstlendi.
Butler ayrıca maç başına 6,5 serbest atış isabeti bularak Golden State'e çizgiden düzenli ve güvenilir bir hücum kaynağı sağladı. Deneyimli oyuncu sezonu yüzde 55,4 efektif şut yüzdesiyle tamamladı.
Warriors'ın bu nedenle sezonun ilk bölümündeki rotasyonunu Butler'ın kısa süre içinde döneceğini varsaymadan planlaması gerekecek.
Brandin Podziemski, 2025-26 sezonundaki 82 maçın tamamında forma giyerek 13,8 sayı, 5,1 ribaund ve 3,7 asist ortalamaları yakaladı. Moses Moody ise çıktığı 60 karşılaşmada 12,1 sayı ortalamasının yanı sıra üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 40,1 isabet kaydetti.