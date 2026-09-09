Bleacher Report'tan Jake Fischer'ın aktardığına göre Los Angeles Clippers, maaş sınırını delmeye yönelik anlaşmalar hakkında yürütülen NBA soruşturmasının ardından Kawhi Leonard'a karşı hem hayal kırıklığı hem de öfke duyuyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fischer, Clippers'ın son derece ağır yaptırımlarla karşılaşmasına rağmen Leonard'ın aldığı cezanın oldukça sınırlı kalması nedeniyle organizasyon içinde yıldıza karşı "kesinlikle bir kırgınlık" bulunduğunu ifade etti.
NBA, Wachtell, Lipton, Rosen & Katz hukuk firması tarafından yürütülen bağımsız soruşturmanın ardından Clippers ve Leonard'ın ligin maaş sınırını delmeye yönelik kurallarını ihlal ettiği sonucuna varmıştı. Lig, Clippers'ın Leonard'a saha dışında ek gelir sağlamak amacıyla Aspiration Partners, Boingo Wireless, Daktronics ve Lockton Insurance ile bağlantılı fırsatları başlattığını ve kolaylaştırdığını tespit etmişti.
Soruşturma sonucunda Clippers'a 30 milyon dolar para cezası verilirken, organizasyonun 2029, 2030, 2031, 2032 ve 2033 NBA Draftlarındaki birinci tur seçim haklarına el konulmuştu.
Takım sahibi Steve Ballmer bir yıl süreyle görevden uzaklaştırılırken, İş Operasyonları Başkanı Gillian Zucker'a bir yıl, Basketbol Operasyonları Başkanı Lawrence Frank'e ise altı ay ücretsiz uzaklaştırma cezası verilmişti.
Leonard'a ise yalnızca 700 bin dolar para cezası kesilmiş ve herhangi bir men cezası uygulanmamıştı. Yıldız oyuncunun sözleşmesinin geçersiz kılınmaması, Leonard'ın forma giymeye devam edebilmesinin ve Toronto Raptors'a gerçekleşmesi beklenen takasının önünü açık bırakmıştı.
Fischer, Leonard ve temsilcilerinin NBA ile Oyuncular Birliğiyle birlikte çalışarak 700 bin dolarlık ceza üzerinde anlaşmaya vardığını ve bu uzlaşmayla ligin 35 yaşındaki oyuncuya yönelik disiplin sürecinin fiilen kapandığını bildirdi.
Leonard daha sonra yayımladığı açıklamada, yakın çevresindeki bazı kişilerin muhakeme hatalarının sorumluluğunu kabul etmiş ancak Clippers sözleşmesini ve söz konusu ticari anlaşmaları iyi niyetle imzaladığını savunmuştu.
Tarafların aldığı cezalar arasındaki büyük farkın Clippers içinde ciddi bir rahatsızlık yarattığı ifade edildi. Fischer, Los Angeles'ın Leonard'ın bu süreçten "hem pastasını yiyip hem de elinde tutarak" çıkabilmesinden hoşnut olmadığını söyledi.
Bununla birlikte Fischer, Clippers'ın Leonard'dan intikam almaya çalıştığına ya da Toronto'ya yapılacak takası kasıtlı olarak zorlaştırdığına ilişkin herhangi bir bilgi almadığını da ekledi.
Clippers'ın Leonard'ın sözleşmesinin geçerliliğini korumasını istemesi için önemli bir nedeni de bulunuyor. NBA'in sözleşmeyi geçersiz kılması ve Toronto'nun takastan vazgeçmesi durumunda Los Angeles, gelecekteki beş birinci tur seçim hakkını yine kaybederken kadrosundaki temel parçalar olarak Darius Garland ve Keaton Wagler ile baş başa kalabilirdi.
Mevcut durumda ise Clippers'ın Toronto'dan Brandon Ingram'ın yanı sıra ek draft hakları alması bekleniyor. Fischer, birden fazla kez All-Star seçilen Ingram'ın gerek sahadaki katkısıyla gerekse ileride başka bir takasta kullanılabilecek değerli bir parça olmasıyla Clippers'a önemli fayda sağlayabileceğine dikkat çekti.
Takas henüz resmiyet kazanmadı. Clippers, Frank ve Zucker'a verilen uzaklaştırma cezalarının yanı sıra Ballmer'ın cezasının ardından yönetim kademesinde yapılacak düzenlemeler üzerinde çalışıyor.
Toronto, Leonard ve Ingram'ın temsilcilerinin ise işlemin çok kısa süre içinde tamamlanacağı beklentisiyle hareket ettiği bildirildi.
Leonard, 2025-26 sezonunda Clippers formasıyla çıktığı 65 maçta 27,9 sayı, 6,4 ribaund ve 3,6 asist ortalamaları yakaladı. Sahadan yüzde 50,5, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 38,7 ve serbest atışlardan yüzde 89,2 isabet bulan deneyimli yıldız, sezon sonunda All-NBA İkinci Beşi'ne seçildi ve MVP oylamasını yedinci sırada tamamladı.
Leonard'ın Toronto'ya dönmesi, 2019 yılında tarihindeki ilk NBA şampiyonluğuna taşıdığı Raptors ile yeniden buluşması anlamına gelecek. Takasın resmileşmesiyle birlikte yıldız oyuncunun Clippers'taki yedi yıllık dönemi de resmen sona erecek.
NBA, Wachtell, Lipton, Rosen & Katz hukuk firması tarafından yürütülen bağımsız soruşturmanın ardından Clippers ve Leonard'ın ligin maaş sınırını delmeye yönelik kurallarını ihlal ettiği sonucuna varmıştı. Lig, Clippers'ın Leonard'a saha dışında ek gelir sağlamak amacıyla Aspiration Partners, Boingo Wireless, Daktronics ve Lockton Insurance ile bağlantılı fırsatları başlattığını ve kolaylaştırdığını tespit etmişti.
Soruşturma sonucunda Clippers'a 30 milyon dolar para cezası verilirken, organizasyonun 2029, 2030, 2031, 2032 ve 2033 NBA Draftlarındaki birinci tur seçim haklarına el konulmuştu.
Takım sahibi Steve Ballmer bir yıl süreyle görevden uzaklaştırılırken, İş Operasyonları Başkanı Gillian Zucker'a bir yıl, Basketbol Operasyonları Başkanı Lawrence Frank'e ise altı ay ücretsiz uzaklaştırma cezası verilmişti.
Leonard'a ise yalnızca 700 bin dolar para cezası kesilmiş ve herhangi bir men cezası uygulanmamıştı. Yıldız oyuncunun sözleşmesinin geçersiz kılınmaması, Leonard'ın forma giymeye devam edebilmesinin ve Toronto Raptors'a gerçekleşmesi beklenen takasının önünü açık bırakmıştı.
Fischer, Leonard ve temsilcilerinin NBA ile Oyuncular Birliğiyle birlikte çalışarak 700 bin dolarlık ceza üzerinde anlaşmaya vardığını ve bu uzlaşmayla ligin 35 yaşındaki oyuncuya yönelik disiplin sürecinin fiilen kapandığını bildirdi.
Leonard daha sonra yayımladığı açıklamada, yakın çevresindeki bazı kişilerin muhakeme hatalarının sorumluluğunu kabul etmiş ancak Clippers sözleşmesini ve söz konusu ticari anlaşmaları iyi niyetle imzaladığını savunmuştu.
Tarafların aldığı cezalar arasındaki büyük farkın Clippers içinde ciddi bir rahatsızlık yarattığı ifade edildi. Fischer, Los Angeles'ın Leonard'ın bu süreçten "hem pastasını yiyip hem de elinde tutarak" çıkabilmesinden hoşnut olmadığını söyledi.
Bununla birlikte Fischer, Clippers'ın Leonard'dan intikam almaya çalıştığına ya da Toronto'ya yapılacak takası kasıtlı olarak zorlaştırdığına ilişkin herhangi bir bilgi almadığını da ekledi.
Clippers'ın Leonard'ın sözleşmesinin geçerliliğini korumasını istemesi için önemli bir nedeni de bulunuyor. NBA'in sözleşmeyi geçersiz kılması ve Toronto'nun takastan vazgeçmesi durumunda Los Angeles, gelecekteki beş birinci tur seçim hakkını yine kaybederken kadrosundaki temel parçalar olarak Darius Garland ve Keaton Wagler ile baş başa kalabilirdi.
Mevcut durumda ise Clippers'ın Toronto'dan Brandon Ingram'ın yanı sıra ek draft hakları alması bekleniyor. Fischer, birden fazla kez All-Star seçilen Ingram'ın gerek sahadaki katkısıyla gerekse ileride başka bir takasta kullanılabilecek değerli bir parça olmasıyla Clippers'a önemli fayda sağlayabileceğine dikkat çekti.
Takas henüz resmiyet kazanmadı. Clippers, Frank ve Zucker'a verilen uzaklaştırma cezalarının yanı sıra Ballmer'ın cezasının ardından yönetim kademesinde yapılacak düzenlemeler üzerinde çalışıyor.
Toronto, Leonard ve Ingram'ın temsilcilerinin ise işlemin çok kısa süre içinde tamamlanacağı beklentisiyle hareket ettiği bildirildi.
Leonard, 2025-26 sezonunda Clippers formasıyla çıktığı 65 maçta 27,9 sayı, 6,4 ribaund ve 3,6 asist ortalamaları yakaladı. Sahadan yüzde 50,5, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 38,7 ve serbest atışlardan yüzde 89,2 isabet bulan deneyimli yıldız, sezon sonunda All-NBA İkinci Beşi'ne seçildi ve MVP oylamasını yedinci sırada tamamladı.
Leonard'ın Toronto'ya dönmesi, 2019 yılında tarihindeki ilk NBA şampiyonluğuna taşıdığı Raptors ile yeniden buluşması anlamına gelecek. Takasın resmileşmesiyle birlikte yıldız oyuncunun Clippers'taki yedi yıllık dönemi de resmen sona erecek.