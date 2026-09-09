Mac Allister'dan yeni sözleşme itirafı

Liverpool forması giyen Alexis Mac Allister, yeni sözleşme konusunda açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Arjantinli orta saha oyuncusu, Liverpool'un kendisine henüz yeni sözleşme önermediğini ve hayal kırıklığına uğradığını söyledi.
Liverpool ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Yazın ayrılma ihtimalim vardı. Liverpool'un bana yeni sözleşme teklif edemeyeceğini öğrendim. Bu durum elbette beni çok üzdü. Her gün bu kulüp için yüzde yüz çaba gösterdiğimi herkesin gördüğünü düşünüyorum." dedi.
Sözlerine devam eden Arjantinli oyuncu, "Dominik Szoboszlai ve Ryan Gravenberch'in sözleşmelerini uzattıklarını gördüm. Bu beni mutlu ediyor çünkü bunu hak ediyorlar ama aynı zamanda, kendim için üzgünüm." diye konuştu.
Mac Allister, "Elbette hala zaman var ve taraftarların endişelenecek bir şeyi yok çünkü son güne kadar yüzde yüzümü vereceğim. Bundan sonra ne olacağını göreceğiz. Ayrılma fırsatım vardı ama şu anda doğru kulüpte olduğumu düşünüyorum." sözlerini sarf etti.
2023'ten bu yana Liverpool forması giyen Mac Allister, İngiliz ekibinde 153 maçta 19 gol, 20 asistle skor katkısı verdi.
Liverpool ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Yazın ayrılma ihtimalim vardı. Liverpool'un bana yeni sözleşme teklif edemeyeceğini öğrendim. Bu durum elbette beni çok üzdü. Her gün bu kulüp için yüzde yüz çaba gösterdiğimi herkesin gördüğünü düşünüyorum." dedi.
Sözlerine devam eden Arjantinli oyuncu, "Dominik Szoboszlai ve Ryan Gravenberch'in sözleşmelerini uzattıklarını gördüm. Bu beni mutlu ediyor çünkü bunu hak ediyorlar ama aynı zamanda, kendim için üzgünüm." diye konuştu.
Mac Allister, "Elbette hala zaman var ve taraftarların endişelenecek bir şeyi yok çünkü son güne kadar yüzde yüzümü vereceğim. Bundan sonra ne olacağını göreceğiz. Ayrılma fırsatım vardı ama şu anda doğru kulüpte olduğumu düşünüyorum." sözlerini sarf etti.
2023'ten bu yana Liverpool forması giyen Mac Allister, İngiliz ekibinde 153 maçta 19 gol, 20 asistle skor katkısı verdi.