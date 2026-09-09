09 Eylül
Sporting CP-Galatasaray
22:00
09 Eylül
Barcelona-Feyenoord
19:45
09 Eylül
VfB Stuttgart-Viking
19:45
09 Eylül
PSG-Slovan Bratislava
22:00
09 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
22:00
09 Eylül
SSC Napoli-Arsenal
22:00
09 Eylül
Chelsea-Leeds United
22:00
09 Eylül
FC Twente-Telstar
19:45
09 Eylül
Moreirense-Benfica
22:45

Mac Allister'dan yeni sözleşme itirafı

Liverpool ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devame den Alexis Mac Allister, İngiliz ekibinin kendisine henüz yeni sözleşme önermediğini ve hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 09 Eylül 2026 12:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Mac Allister'dan yeni sözleşme itirafı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Liverpool forması giyen Alexis Mac Allister, yeni sözleşme konusunda açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Arjantinli orta saha oyuncusu, Liverpool'un kendisine henüz yeni sözleşme önermediğini ve hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Liverpool ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Yazın ayrılma ihtimalim vardı. Liverpool'un bana yeni sözleşme teklif edemeyeceğini öğrendim. Bu durum elbette beni çok üzdü. Her gün bu kulüp için yüzde yüz çaba gösterdiğimi herkesin gördüğünü düşünüyorum." dedi.

Sözlerine devam eden Arjantinli oyuncu, "Dominik Szoboszlai ve Ryan Gravenberch'in sözleşmelerini uzattıklarını gördüm. Bu beni mutlu ediyor çünkü bunu hak ediyorlar ama aynı zamanda, kendim için üzgünüm." diye konuştu.

Mac Allister, "Elbette hala zaman var ve taraftarların endişelenecek bir şeyi yok çünkü son güne kadar yüzde yüzümü vereceğim. Bundan sonra ne olacağını göreceğiz. Ayrılma fırsatım vardı ama şu anda doğru kulüpte olduğumu düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

2023'ten bu yana Liverpool forması giyen Mac Allister, İngiliz ekibinde 153 maçta 19 gol, 20 asistle skor katkısı verdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.