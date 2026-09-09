Trabzonspor'da disiplinin adı Salah

Futbolda profesyonelliği ve çalışma ahlakıyla tanınan dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah, temposunu düşürmeden yoluna devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Takımın haftalık izin gününü dinlenerek geçirmek yerine salonda çalışmayı tercih eden Mısırlı futbolcu, formunu korumak ve geliştirmek adına uyguladığı özel antrenman programını takipçileriyle paylaştı.
Sosyal medya hesaplarından yaptığı peş peşe paylaşımlarla adeta profesyonellik dersi verdi.
Trabzonspor'da 6 maçta süre bulan 34 yaşındaki futbolcu, 4 kez gol sevinci yaşadı.
Sosyal medya hesaplarından yaptığı peş peşe paylaşımlarla adeta profesyonellik dersi verdi.
Trabzonspor'da 6 maçta süre bulan 34 yaşındaki futbolcu, 4 kez gol sevinci yaşadı.