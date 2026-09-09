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Trabzonspor'da disiplinin adı Salah

Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah, profesyonelliği ve çalışma ahlakıyla tempo düşürmeden yola devam ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Eylül 2026 10:22
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da disiplinin adı Salah
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Futbolda profesyonelliği ve çalışma ahlakıyla tanınan dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah, temposunu düşürmeden yoluna devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Takımın haftalık izin gününü dinlenerek geçirmek yerine salonda çalışmayı tercih eden Mısırlı futbolcu, formunu korumak ve geliştirmek adına uyguladığı özel antrenman programını takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı peş peşe paylaşımlarla adeta profesyonellik dersi verdi.

Trabzonspor'da 6 maçta süre bulan 34 yaşındaki futbolcu, 4 kez gol sevinci yaşadı.

 



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