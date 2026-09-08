Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler'e görev

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonu lig aşamasının ilk haftasında oynanacak PSV - Shakhtar Donetsk karşılaşmasının hakem kadrosu belli oldu.
Mücadelede Türkiye'yi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler temsil edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MELER'E TÜRK HAKEMLER EŞLİK EDECEK
Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Özkara yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.
Mücadelede Türkiye'yi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler temsil edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MELER'E TÜRK HAKEMLER EŞLİK EDECEK
Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Özkara yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.