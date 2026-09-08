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Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında PSV ile Shakhtar Donetsk arasındaki maçta görev yapacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Eylül 2026 16:45
Fotoğraf: AA
Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler'e görev
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonu lig aşamasının ilk haftasında oynanacak PSV - Shakhtar Donetsk karşılaşmasının hakem kadrosu belli oldu.

Mücadelede Türkiye'yi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler temsil edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MELER'E TÜRK HAKEMLER EŞLİK EDECEK

Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Özkara yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.

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