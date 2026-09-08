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Beşiktaş'ta Willock için hedef sezon sonu!

Beşiktaş, transferi gerçekleşmeyen Joe Willock için sezon sonunu beklemeye hazırlanıyor. Newcastle United, İngiliz oyuncuyu Liverpool maçında attığı golün ardından satmaktan vazgeçti.

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calendar 08 Eylül 2026 08:24 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2026 08:26
Haber: Milliyet, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta Willock için hedef sezon sonu!
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Beşiktaş'ta Joe Willock transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı.

Siyah-beyazlıların Newcastle United ile ileri seviyeye taşıdığı görüşmeler, İngiliz futbolcunun Liverpool karşısında attığı golün ardından İngiliz kulübünün karar değiştirmesiyle sonuçsuz kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla WILLOCK ATTI, TRANSFER YATTI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, medya mensuplarıyla bir araya geldiği etkinlikte Joe Willock transferiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Adalı, Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun ısrarla istediği 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferinden vazgeçmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Newcastle United ile Willock için ileri düzeyde görüşmeler yaptıklarını belirten Adalı, "Joe Willock, Premier Lig'in ilk haftası Liverpool'la yaptıkları maçta oyuna girdikten bir dakika sonra gol attı. Maçtan sonra Newcastle kulübünden aradılar ve 'Willock'u satmıyoruz' dediler. Bizim için çok sürpriz bir gelişmeydi ama yapabileceğimiz bir şey yoktu." ifadelerini kullandı.

HEDEF SEZON SONU

Beşiktaş'ın, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Willock'u bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmayı planladığı belirtildi. Siyah-beyazlıların, İngiliz orta saha oyuncusu için sezon sonunda yeniden girişimde bulunması bekleniyor.

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