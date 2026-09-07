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Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi

Antalyaspor, Bülent Korkmaz ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Eylül 2026 22:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz ile yolların ayrıldığı açıklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Bülent Korkmaz ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hocamıza ve ekibine bugüne kadar vermiş oldukları emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Antalyaspor ile haziran ayında bir yıllık sözleşme imzalayan Bülent Korkmaz, takımın başında çıktığı 6 lig maçında 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı

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