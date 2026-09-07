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Savaş Balçık: "Daha yolun başındayız"

Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, ligde aldıkları ilk galibiyetin ardından bir paylaşımda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Eylül 2026 16:48
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Savaş Balçık: 'Daha yolun başındayız'
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Süper Lig'in 4'üncü haftasında ARCA Çorum FK, Çorum Şehir Stadyumu'nda Eyüpspor'u konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kırmızı-siyahlılar, Alexandros Kyziridis'in 6'ncı dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Andrei Borza'nın 27'nci dakikada kaydettiği golle fark ikiye çıktı. Karşılaşmanın 88'inci dakikasında Ermin Mahmic'in attığı golle skor 3-0 oldu. Karşılaşmayı 3-0 kazanan ARCA Çorum FK, Süper Lig'deki ilk galibiyetini elde etti.

Kasımpaşa maçını seyircisiz oynayan kırmızı-siyahlılar, Eyüpspor karşılaşmasıyla bu sezon ilk kez kendi sahasında taraftarının önüne çıktı.

BALÇIK'TAN GALİBİYET MESAJI

Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, alınan galibiyetten dolayı futbolcuları, teknik heyeti ve taraftarları kutladı. Balçık, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sahamızda Eyüpspor karşısında aldığımız 3-0'lık galibiyet için yüreğini ortaya koyan futbolcularımızı ve teknik heyetimizi gönülden kutluyorum.

90 dakika boyunca susmayan, takımımıza güç veren, tribünleriyle bu mücadeleye ortak olan büyük ARCA Çorum FK taraftarına yürekten teşekkür ediyorum. Daha yolun başındayız. Omuz omuza, hep birlikte, daha nice zaferlere!" dedi.





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