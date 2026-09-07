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İsmail Kartal, Mert Müldür'ü gerçekten unuttu!

İsmail Kartal yönetiminde bu sezon 10 maçın 4'ünde şans bulan 27 yaşındaki milli sağ bek Mert Müldür, 90 dakikayı göremedi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Eylül 2026 11:10
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
İsmail Kartal, Mert Müldür'ü gerçekten unuttu!
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Fenerbahçe, bu transfer döneminde savunmaya Nathan Ake ve Kojo Oppong'u alırken başkan Aziz Yıldırım, önceki gün taraftarının sesine kulak verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yıldırım, "Stoper eksik diyorlar, aldık. Şimdi Mert Müldür diye bir oyuncu var. Niye faydalanmıyoruz? Önemli olan kadroda olan Türk çocuklarını hazırlamak ve onları kazanmak" diyerek oyuncusuna sahip çıktı.

Nelson Semedo'nun arkasında kalan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon hiç sakatlık yaşamamasına rağmen adeta formayı unuttu.

Teknik direktör İsmail Kartal, Mert'e Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig dahil 10 maçta sadece 4 kez şans verdi. 1 defa ilk 11'de görev yaparken 3 karşılamada sonradan oyuna girdi ve hiç 90 dakikayı tamamlayamadı.

1.84'lük milli futbolcu, sağ bekin dışında stoper mevkinde de forma giyebiliyor.

A MİLLİ TAKIM'A DÜZENLİ ÇAĞIRILIYOR

Mert, bu sezon hariç son iki senede Fenerbahçe'de toplamda 84 karşılaşmaya çıktı. Geçen sezon Tedesco yönetiminde 33 maçta görev alırken 19'unda ilk 11'deydi. Ağları 1 kez sarsarken 2 de asist gerçekleştirmişti.





Önceki dönem ise Mourinho liderliğinde kariyer sezonunu geçirdi. Portekizli ile 2024-25 ile 2025-26'nın başında 51 müsabakada şans bulurken 3 golün yanı sıra 4 de asiste imza atmıştı.

A Milli Takım'a da davet edilen Fenerbahçeli futbolcu, Ay-Yıldızlılar'ın son 13 maçının 10'unda düzenli forma giyme imkânı buldu. 

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