06 Eylül
Trabzonspor-Gençlerbirliği
5-0
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Kocaelispor-Samsunspor
1-0
06 Eylül
Kasımpaşa-Amed Sportif
2-2
06 Eylül
Arca Çorum -Eyüpspor
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1-2
06 Eylül
Batman Petrolspor-Karagümrük
4-3
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Muğlaspor-Vanspor FK
2-2
06 Eylül
Hamburger SV-Mainz 05
0-5
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Everton-M. United
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Arsenal-Chelsea
2-1
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Valencia-Barcelona
0-5
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Alaves-Osasuna
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Malaga-Levante
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Espanyol-Sevilla
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Frosinone-Venezia
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Juventus-AC Milan
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Troyes-Strasbourg
2-6
06 Eylül
Angers-Rennes
1-2
06 Eylül
Marsilya-Paris FC
2-3

İsmail Kartal'ın kader virajı!

Milli araya kadar oynanacak Roma, Gaziantep ve Eyüp maçları, tecrübeli teknik adamın kaderini belirleyecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Eylül 2026 08:44
İsmail Kartal'ın kader virajı!
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Fenerbahçe, tam 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalarak bu özleme son verdi. Ancak ligdeki gidişat, bu mutluluğu yarıda bıraktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe, geçen sezon Jose Mourinho, Domenico Tedesco ve Zeki Murat Göle olmak üzere 3 farklı teknik adamla çıktığı 34 lig maçında 2 kez yenilmişti.

İsmail Kartal yönetiminde bu sezon henüz 4 hafta sonunda 2 mağlubiyet geldi. Kadıköy'de, Beşiktaş derbisinde özellikle ikinci yarıda ortaya koyulan futbol büyük hayal kırıklığı yarattı.

Skriniar'dan net eleştiri

Karşılaşma sonrası Aziz Yıldırım ve Milan Skriniar'ın sözlerinde hedef doğrudan İsmail Kartal'dı. Başkan Yıldırım, "Kadro iyi, kadroda sıkıntı yok. Daha çok çalışmalıyız. Mert Müldür diye bir oyuncu var. Niye faydalanmıyoruz?" ifadelerini kullandı.

Skriniar ise, "Rakibe çok fazla alan verdik, çok açık oynadık! Daha iyi olmamız gerekiyor. Kompakt kalabilmeliyiz. Ofansif anlamda da daha fazla çözüm yaratmalıyız" sözleriyle Kartal'ın oyun anlayışını eleştirdi.

Roma'yla başlayacak





Tecrübeli teknik adam için çanlar çok erken çalmaya başladı. Milli araya kadar olan periyot, İsmail Kartal'ın kaderini belirleyebilir. Fenerbahçe, perşembe günü Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Roma'yı ağırlayacak.

Sarı-Lacivertliler daha sonra önce Gaziantep deplasmanına çıkıp, ardından Eyüpspor'u ağırlayarak Milli araya girecek.

Bu maçlarda alınacak sonuçlar, Kartal'ın geleceği açısından son derece kritik. 

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