İsmail Kartal'ın kader virajı!

Fenerbahçe, tam 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalarak bu özleme son verdi. Ancak ligdeki gidişat, bu mutluluğu yarıda bıraktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe, geçen sezon Jose Mourinho, Domenico Tedesco ve Zeki Murat Göle olmak üzere 3 farklı teknik adamla çıktığı 34 lig maçında 2 kez yenilmişti.
İsmail Kartal yönetiminde bu sezon henüz 4 hafta sonunda 2 mağlubiyet geldi. Kadıköy'de, Beşiktaş derbisinde özellikle ikinci yarıda ortaya koyulan futbol büyük hayal kırıklığı yarattı.
Skriniar'dan net eleştiri
Karşılaşma sonrası Aziz Yıldırım ve Milan Skriniar'ın sözlerinde hedef doğrudan İsmail Kartal'dı. Başkan Yıldırım, "Kadro iyi, kadroda sıkıntı yok. Daha çok çalışmalıyız. Mert Müldür diye bir oyuncu var. Niye faydalanmıyoruz?" ifadelerini kullandı.
Skriniar ise, "Rakibe çok fazla alan verdik, çok açık oynadık! Daha iyi olmamız gerekiyor. Kompakt kalabilmeliyiz. Ofansif anlamda da daha fazla çözüm yaratmalıyız" sözleriyle Kartal'ın oyun anlayışını eleştirdi.
Roma'yla başlayacak
Tecrübeli teknik adam için çanlar çok erken çalmaya başladı. Milli araya kadar olan periyot, İsmail Kartal'ın kaderini belirleyebilir. Fenerbahçe, perşembe günü Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Roma'yı ağırlayacak.
Sarı-Lacivertliler daha sonra önce Gaziantep deplasmanına çıkıp, ardından Eyüpspor'u ağırlayarak Milli araya girecek.
Bu maçlarda alınacak sonuçlar, Kartal'ın geleceği açısından son derece kritik.
İsmail Kartal yönetiminde bu sezon henüz 4 hafta sonunda 2 mağlubiyet geldi. Kadıköy'de, Beşiktaş derbisinde özellikle ikinci yarıda ortaya koyulan futbol büyük hayal kırıklığı yarattı.
Skriniar'dan net eleştiri
Karşılaşma sonrası Aziz Yıldırım ve Milan Skriniar'ın sözlerinde hedef doğrudan İsmail Kartal'dı. Başkan Yıldırım, "Kadro iyi, kadroda sıkıntı yok. Daha çok çalışmalıyız. Mert Müldür diye bir oyuncu var. Niye faydalanmıyoruz?" ifadelerini kullandı.
Skriniar ise, "Rakibe çok fazla alan verdik, çok açık oynadık! Daha iyi olmamız gerekiyor. Kompakt kalabilmeliyiz. Ofansif anlamda da daha fazla çözüm yaratmalıyız" sözleriyle Kartal'ın oyun anlayışını eleştirdi.
Roma'yla başlayacak
Tecrübeli teknik adam için çanlar çok erken çalmaya başladı. Milli araya kadar olan periyot, İsmail Kartal'ın kaderini belirleyebilir. Fenerbahçe, perşembe günü Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Roma'yı ağırlayacak.
Sarı-Lacivertliler daha sonra önce Gaziantep deplasmanına çıkıp, ardından Eyüpspor'u ağırlayarak Milli araya girecek.
Bu maçlarda alınacak sonuçlar, Kartal'ın geleceği açısından son derece kritik.