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Malaga-Levante
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Espanyol-Sevilla
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Hande Baladın: "Ölüm gibi bir şeydi!"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Hande Baladın, Avrupa şampiyonluğu sonrası konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Eylül 2026 22:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Hande Baladın: 'Ölüm gibi bir şeydi!'
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Hande Baladın, Avrupa şampiyonluğu sonrası açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hande Baladın, "Çok mutlu ve gururluyuz. Özellikle bu başarıyı İstanbul'da yaşadığımız için." dedi.

Sözlerine devam eden başarılı voleybolcu, "Maç için, ölüm gibi bir şeydi ama kimse ölmedi. Son topa kadar inancımızı hiç kaybetmedik. Buradaki destek ve atmosfer inanılmazdı. Herkese teşekkür ediyoruz. Çok mutluyum. Bu takım her şeyin en iyisini hak ediyor. Çok büyük bir emek var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Hep birlikte bir zorluğun altından daha kalktık, bu şekilde devam edeceğiz." diye konuştu.

Milli oyuncu, sakatlığıyla ilgili, "Final maçı olduğu için, ne kadar zor olsa da, bu tarz sakatlıkları unutmaya çalıştım. Sağlık ekibi de elinden geleni yaptı, bir şekilde oynadık. (Gülerek)" sözlerini sarf etti.

Hande Baladın, "Onu aslında daha demin idrak (Olimpiyat kotası) edebildik. O kafamızdan çıkmıştı. Çok mutluyuz. Her turnuvada şampiyonluk için oynuyoruz. Şimdi Olimpiyat kotası aldık. Onu burada halletmek iyi oldu. Çok mutlu ve gururluyuz." dedi.

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