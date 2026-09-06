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Milli yüzücü İbrahim Burhan, Arjantin'de bronz madalya kazandı

Milli yüzücü İbrahim Burhan, Arjantin'de düzenlenen Gençler Dünya Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda 5 kilometrede 56:38.50'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Eylül 2026 19:24
Haber: AA
Milli yüzücü İbrahim Burhan, Arjantin'de bronz madalya kazandı
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Milli yüzücü İbrahim Burhan, Arjantin'de düzenlenen Gençler Dünya Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda 5 kilometrede bronz madalya kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre Santa Fe kentinde gerçekleştirilen organizasyonda İbrahim Burhan, 5 kilometre yarışını 56 dakika 38.50 saniyelik derecesiyle tamamlayarak dünya üçüncülüğünü elde etti.

Milli sporculardan İpek Su Ersan, 5 kilometrede 1 saat 1 dakika 15.50 saniyelik derecesiyle, Cemil Cankat Er ise 7,5 kilometrede 1 saat 23 dakika 44.10 saniyeyle dünya 8'incisi oldu.

Su İnal da 7,5 kilometreyi 1 saat 33 dakika 1.30 saniyede tamamlayarak dünya 12'nciliğini elde etti.

 

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