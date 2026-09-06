Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın golüyle öne geçerken Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz ve Dusan Vlahovic'in golleriyle karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.
Mücadelenin ardından TRT Spor'da derbiyi değerlendiren İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe'nin oyununu ve Teknik Direktör İsmail Kartal'ın tercihlerini eleştirdi.
"MAĞLUBİYETİ İSMAİL KARTAL'A YAZARIM"
Yağcıoğlu, "Oyunun hiçbir yerinde baskı ya da oyuna hükmetmesini görmedim. Uzun bir süre dengeli gitti. İkinci yarıda Beşiktaş, Fenerbahçe takımını mahkum etti ve istediği gibi de oynadı. Önce kazanan takımı tebrik ederim. İsmail Kartal'a yazarım mağlubiyeti. Net. 1 haftadır aynı şeyi söylüyorum, İsmail hocanın derbiye üçlü orta saha çıkması gerek, çünkü Beşiktaş'ın orta sahası güçlü ve dinamik oyunculardan kuruluyor" dedi.
İRFAN CAN KAHVECİ'YE ELEŞTİRİ
İrfan Can Kahveci'nin performansını da değerlendiren Yağcıoğlu, "Ne yaptı, 1 hafta önce kazanan takımı sahaya sürdü. İrfan Can'ı forvet arkası gibi oynattı. Beşiktaş Salih, Orkun ve Olaitan gibi 3 tane dinamik orta saha oyuncusuyla oynadı. Ogün hoca 'İrfan Can jübilesini yaptı' dedi, hakikaten doğru söylüyor. Bundan sonra da formayı zor görür gibi geliyor. Bugün bu fırsatı yine iyi kullanamadı" ifadelerini kullandı.
"KANTE MÜTHİŞ OYNADI AMA YETMEZ"
Orta sahadaki sayısal dengenin Beşiktaş lehine olduğunu belirten Yağcıoğlu, "Oyunun boyu uzadı. Kante, müthiş oynadı. Guendouzi'yle ikisi kaldı. Yetmez arkadaş. 3 tane orta sahaya karşı iki kişi bu büyük alanı kontrol edemez. Böyle olduğu zaman ne oldu, her dönen top Beşiktaş atağına dönüştü" diye konuştu.
"TESLİM BAYRAĞINI ÇEKTİ"
Yağcıoğlu, karşılaşmanın ilerleyen bölümünde yapılan değişiklikleri de eleştirerek, "İlerleyen dakikalarda çok daha fazla gördük. Kerem de ikinci forvet gibi oynayınca iş Kante ve Guendouzi'ye kaldı o koca alanda ve yeterli performansı mümkün değil gösteremezlerdi. Muriqi'i çıkardı Lukaku'yu aldı, Oğuz'u çıkardı Nene'yi aldı ve teslim bayrağını çekti" dedi.
"LUKAKU HİÇ HAZIR DEĞİL"
Lukaku'nun performansına da değinen Yağcıoğlu, "Lukaku hiç hazır değil. Böylesine diri biri Beşiktaş'a karşı ne top tutabildi, ne pozisyon üretebildi. Fenerbahçe'nin hücum performansı tamamen bitti. Oyuncuların bireysel performanslarıyla bir şeyler üretmeye çalıştı" ifadelerini kullandı.
"FENERBAHÇE BU TESTİ GEÇEMEDİ"
Sarı-lacivertlilerin ligdeki başlangıcını da değerlendiren Yağcıoğlu, "4 maç 2 mağlubiyet. Hiç beklenilen bir durum değil. Benim gözümde bir test maçıydı, maalesef Fenerbahçe bu testi geçemedi" diyerek sözlerini tamamladı.
Mücadelenin ardından TRT Spor'da derbiyi değerlendiren İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe'nin oyununu ve Teknik Direktör İsmail Kartal'ın tercihlerini eleştirdi.
"MAĞLUBİYETİ İSMAİL KARTAL'A YAZARIM"
Yağcıoğlu, "Oyunun hiçbir yerinde baskı ya da oyuna hükmetmesini görmedim. Uzun bir süre dengeli gitti. İkinci yarıda Beşiktaş, Fenerbahçe takımını mahkum etti ve istediği gibi de oynadı. Önce kazanan takımı tebrik ederim. İsmail Kartal'a yazarım mağlubiyeti. Net. 1 haftadır aynı şeyi söylüyorum, İsmail hocanın derbiye üçlü orta saha çıkması gerek, çünkü Beşiktaş'ın orta sahası güçlü ve dinamik oyunculardan kuruluyor" dedi.
İRFAN CAN KAHVECİ'YE ELEŞTİRİ
İrfan Can Kahveci'nin performansını da değerlendiren Yağcıoğlu, "Ne yaptı, 1 hafta önce kazanan takımı sahaya sürdü. İrfan Can'ı forvet arkası gibi oynattı. Beşiktaş Salih, Orkun ve Olaitan gibi 3 tane dinamik orta saha oyuncusuyla oynadı. Ogün hoca 'İrfan Can jübilesini yaptı' dedi, hakikaten doğru söylüyor. Bundan sonra da formayı zor görür gibi geliyor. Bugün bu fırsatı yine iyi kullanamadı" ifadelerini kullandı.
"KANTE MÜTHİŞ OYNADI AMA YETMEZ"
Orta sahadaki sayısal dengenin Beşiktaş lehine olduğunu belirten Yağcıoğlu, "Oyunun boyu uzadı. Kante, müthiş oynadı. Guendouzi'yle ikisi kaldı. Yetmez arkadaş. 3 tane orta sahaya karşı iki kişi bu büyük alanı kontrol edemez. Böyle olduğu zaman ne oldu, her dönen top Beşiktaş atağına dönüştü" diye konuştu.
"TESLİM BAYRAĞINI ÇEKTİ"
Yağcıoğlu, karşılaşmanın ilerleyen bölümünde yapılan değişiklikleri de eleştirerek, "İlerleyen dakikalarda çok daha fazla gördük. Kerem de ikinci forvet gibi oynayınca iş Kante ve Guendouzi'ye kaldı o koca alanda ve yeterli performansı mümkün değil gösteremezlerdi. Muriqi'i çıkardı Lukaku'yu aldı, Oğuz'u çıkardı Nene'yi aldı ve teslim bayrağını çekti" dedi.
"LUKAKU HİÇ HAZIR DEĞİL"
Lukaku'nun performansına da değinen Yağcıoğlu, "Lukaku hiç hazır değil. Böylesine diri biri Beşiktaş'a karşı ne top tutabildi, ne pozisyon üretebildi. Fenerbahçe'nin hücum performansı tamamen bitti. Oyuncuların bireysel performanslarıyla bir şeyler üretmeye çalıştı" ifadelerini kullandı.
"FENERBAHÇE BU TESTİ GEÇEMEDİ"
Sarı-lacivertlilerin ligdeki başlangıcını da değerlendiren Yağcıoğlu, "4 maç 2 mağlubiyet. Hiç beklenilen bir durum değil. Benim gözümde bir test maçıydı, maalesef Fenerbahçe bu testi geçemedi" diyerek sözlerini tamamladı.