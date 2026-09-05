Leandro Trossard: 'Daha iyi olan taraf bizdik'

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek derbiden 3 puanla ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Leandro Trossard, siyah-beyazlıların sahada daha iyi olan taraf olduğunu söyledi.
"DAHA İYİ OLAN TARAF BİZDİK"
Trossard, "Özel bir maçtı. Özellikle taraftarımız için özel bir maçtı. Daha iyi olan taraf bizdik. Bunu sahada gösterdik. 3 puan aldık. Taraftarımızı mutlu ettiğimiz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.
Derbi galibiyetinin önemine değinen Trossard, "Herkes için çok büyük bir maçtı. Çok büyük bir derbi galibiyetiydi. Böyle zorlu bir deplasmandan sonra bu şekilde coşkulu kutlamak normal. Anın tadını çıkaracağız ve sonra işimize devam edeceğiz" dedi.
"İKİSİYLE OYNAMAK HARİKA"
Rıdvan ve Outtara hakkında da konuşan Trossard, "Hem Rıdvan hem Outtara çok iyi oyuncu. İkisi de farklı kalitelere sahipler. Herkes hazır, tüm takım hazır. Kariyerim boyunca farklı oyuncularla oynadım. İkisiyle oynamak harika" ifadelerini kullandı.
"DAHA FAZLA GOL ATABİLİRDİK"
Fenerbahçe deplasmanındaki performanslarını değerlendiren Trossard, "Zor bir deplasman oynadık, iyi bir takıma karşı oynadık. Biz hazırdık. Bunu sahada gösterdik. Daha fazla gol atabilirdik ama en önemlisi 3 puandı, kazandığımız için mutluyuz" dedi.
"GÜZEL BİR SİNYAL VERDİK"
Sezonun devamına ilişkin de konuşan Trossard, "İyi başlamak önemlidir sezona. Her maç ayrı ayrı önemli. Sezon uzun. Sezon sonu için konuşmak istemiyorum. Önümüzdeki maçlar için güzel bir sinyal verdik" ifadelerini kullandı.
"DAHA İYİ OLAN TARAF BİZDİK"
Trossard, "Özel bir maçtı. Özellikle taraftarımız için özel bir maçtı. Daha iyi olan taraf bizdik. Bunu sahada gösterdik. 3 puan aldık. Taraftarımızı mutlu ettiğimiz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.
Derbi galibiyetinin önemine değinen Trossard, "Herkes için çok büyük bir maçtı. Çok büyük bir derbi galibiyetiydi. Böyle zorlu bir deplasmandan sonra bu şekilde coşkulu kutlamak normal. Anın tadını çıkaracağız ve sonra işimize devam edeceğiz" dedi.
"İKİSİYLE OYNAMAK HARİKA"
Rıdvan ve Outtara hakkında da konuşan Trossard, "Hem Rıdvan hem Outtara çok iyi oyuncu. İkisi de farklı kalitelere sahipler. Herkes hazır, tüm takım hazır. Kariyerim boyunca farklı oyuncularla oynadım. İkisiyle oynamak harika" ifadelerini kullandı.
"DAHA FAZLA GOL ATABİLİRDİK"
Fenerbahçe deplasmanındaki performanslarını değerlendiren Trossard, "Zor bir deplasman oynadık, iyi bir takıma karşı oynadık. Biz hazırdık. Bunu sahada gösterdik. Daha fazla gol atabilirdik ama en önemlisi 3 puandı, kazandığımız için mutluyuz" dedi.
"GÜZEL BİR SİNYAL VERDİK"
Sezonun devamına ilişkin de konuşan Trossard, "İyi başlamak önemlidir sezona. Her maç ayrı ayrı önemli. Sezon uzun. Sezon sonu için konuşmak istemiyorum. Önümüzdeki maçlar için güzel bir sinyal verdik" ifadelerini kullandı.