Beşiktaş'ta Miretti, derbi kadrosunda yok

Beşiktaş'ın yeni transferi Fabio Miretti, Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer almadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Derbi öncesinde yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a açıklamalarda bulunan teknik direktör Vincenzo Italiano, "Miretti, son idmanda küçük bir kas ağrısı yaşadı. Büyük bir problem değil ama dinlendirmek istedik." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, yeni transfer Ümit Akdağ'ın yanı sıra Yasin Özcan, Milot Rashica ve Mustafa Hekimoğlu, derbinin esame listesinde bulunmadı.
Öte yandan, yeni transfer Ümit Akdağ'ın yanı sıra Yasin Özcan, Milot Rashica ve Mustafa Hekimoğlu, derbinin esame listesinde bulunmadı.