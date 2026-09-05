Hakan Safi'den Aziz Yıldırım açıklaması!

Fenerbahçe'de başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım'a karşı yarışan Hakan Safi, seçim sürecinin ardından sessizliğini bozdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Aziz Yıldırım ile yaklaşık 2,5 saatlik bir görüşme gerçekleştiren Safi, Fenerbahçe'nin geleceği ve camianın içinde bulunduğu süreç hakkında A Spor'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.





"FENERBAHÇE'NİN DÜNÜNÜ, BUGÜNÜNÜ VE YARININI KONUŞTUK"





Aziz Yıldırım ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaşan Safi, "Fenerbahçe'nin dününü, bugününü, yarınını konuştuk. Fenerbahçe camiasının diyaloğa ihtiyacı var. Kerem'in kontratıyla ilgili bir düzenleme yapılması gerekiyordu. Benim Fenerbahçe'ye maddi desteğim ve verdiğim taahhütler devam edecek." ifadelerini kullandı.





"BEN KENDİMİ NEDEN KÜSTÜREYİM?"





Seçimin ardından Fenerbahçe'den uzaklaşmayacağını belirten Safi, "Ben kendimi neden küstüreyim? Seçimden sonra çıkar giderdim. Ben öyle yapmayacağım, kalmaya devam edeceğim." dedi.





"SEÇİMDE RAKİPTİK, ŞİMDİ FENERBAHÇELİYİZ"









Aziz Yıldırım ile seçimde rakip olduklarını ancak artık aynı camianın parçası olduklarını vurgulayan Safi, "Seçimde rakiptik, şimdi Fenerbahçeliyiz. Sezon sonu şampiyonluk olursa giyer formamı kutlarım, şampiyonluk olmazsa seçim var." şeklinde konuştu.



Safi ayrıca kendisine yönelik eleştirilerin doğal olduğunu belirterek, "Eleştiri olması da çok normaldir. İnsanlar beni seviyor, bu sevgiye karşılık vermeye, Fenerbahçe'nin yanında olmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.



