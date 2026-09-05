Fenerbahçe'de derbi öncesi Asensio gelişmesi

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynayacağı derbi öncesinde Marco Asensio'nun durumu netleşti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan İspanyol yıldız, dün itibarıyla çalışmalarına başlarken takımla antrenman yapmadı. Asensio, bireysel çalışmasını sürdürdü.
Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Marco Asensio Beşiktaş derbisinin maç kadrosuna alınmadı. Bu nedenle deneyimli futbolcunun karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
Asensio'nun yalnızca kadroyu tamamlamak amacıyla listeye yazılma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.
Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Marco Asensio Beşiktaş derbisinin maç kadrosuna alınmadı. Bu nedenle deneyimli futbolcunun karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
Asensio'nun yalnızca kadroyu tamamlamak amacıyla listeye yazılma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.
🟡🔵Derbi kadrosuna alınmayan Marco Asensio, Samandıra'dan çıkış yaptı. pic.twitter.com/24749EKzmz https://t.co/PEq6T8T4Cq
— Sporx (@sporx) September 5, 2026