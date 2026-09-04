04 Eylül
Başakşehir-Galatasaray
2-3
04 Eylül
VfB Stuttgart-FC Köln
4-1
04 Eylül
Ipswich Town-Liverpool
0-2
04 Eylül
Real Betis-Real Madrid
1-0
04 Eylül
Genoa-Como
1-4
04 Eylül
Lyon-Auxerre
3-1
04 Eylül
PSG-AS Monaco
1-2
04 Eylül
S. Rotterdam-PEC Zwolle
2-2
04 Eylül
Hannover 96-Karlsruher SC
2-2
04 Eylül
Arminia Bielefeld-St. Pauli
2-2
04 Eylül
Lommel-Club Brugge
0-1
04 Eylül
FC Porto-Moreirense
2-1

Liverpool, ligde galibiyetle tanıştı

Liverpool, Ipswich Town'u deplasmanda 2-0 yendi ve bu sezon ligde ilk kez kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Eylül 2026 23:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Liverpool, ligde galibiyetle tanıştı
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İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Liverpool, Ipswich Town ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Liverpool, maçı 2-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Liverpool'a galibiyeti getiren golleri Alexander Isak attı. Isak, 6 ve 9. dakikalarda fileleri havalandırdı.

Bu sonucun ardından Liverpool, bu sezon ligde ilk galibiyetini aldı ve puanını 5 yaptı. Ipswich Town, 3 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i ağırlayacak Liverpool, ligde gelecek hafta ise Fulham'la karşı karşıya gelecek. Ipswich Town, Crystal Palace deplasmanına gidecek.

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