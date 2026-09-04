İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Liverpool, Ipswich Town ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Liverpool, maçı 2-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Liverpool'a galibiyeti getiren golleri Alexander Isak attı. Isak, 6 ve 9. dakikalarda fileleri havalandırdı.
Bu sonucun ardından Liverpool, bu sezon ligde ilk galibiyetini aldı ve puanını 5 yaptı. Ipswich Town, 3 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i ağırlayacak Liverpool, ligde gelecek hafta ise Fulham'la karşı karşıya gelecek. Ipswich Town, Crystal Palace deplasmanına gidecek.
Bu sonucun ardından Liverpool, bu sezon ligde ilk galibiyetini aldı ve puanını 5 yaptı. Ipswich Town, 3 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i ağırlayacak Liverpool, ligde gelecek hafta ise Fulham'la karşı karşıya gelecek. Ipswich Town, Crystal Palace deplasmanına gidecek.